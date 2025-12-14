Zhenli Ye Gon obtiene amparo de juez federal

Un juez federal concedió un amparo al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, actualmente preso en el penal del Altiplano, para que se le informe la fecha exacta de su detención en Estados Unidos y se le remita copia del proceso penal que se le siguió ante un juez de Washington D.C., ya sea directamente o a través de su abogado.

La solicitud de Ye Gon surgió luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores negara la información, argumentando que carece de facultades para atender requerimientos de particulares y que la Fiscalía General de la República (FGR) es la responsable de los procesos de extradición.

El juez Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, determinó que la información requerida es “trascendente para salvaguardar el debido proceso penal” que se sigue contra el empresario. Además, señaló que la autoridad responsable debió remitir la petición al juez que tiene a su cargo el expediente, cumpliendo así con el artículo 17 de la Constitución, que establece la obligación de toda autoridad de procurar justicia.

Se ordenó enviar la petición de Ye Gon, presentada en noviembre de 2024, al juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, para que resuelva lo conducente. El empresario solicitó la información inicialmente al fiscal de Asuntos Internacionales de la FGR, quien remitió el trámite a la Dirección de Extradiciones de la Unidad de Procedimientos Internacionales.