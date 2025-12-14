César Duarte comparece en el Altiplano; jueza decidirá su vinculación a proceso

César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, compareció nuevamente ante la jueza de control María Jazmín Ambriz López, quien deberá definir si se le vincula o no a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto de 73 millones 925 mil 995.09 pesos, presuntamente cometido entre enero de 2012 y diciembre de 2016.

El expriista fue presentado ayer por la tarde en el Centro de Justicia Penal Federal, en el Altiplano, Estado de México, para la continuación de la audiencia de imputación, luego de que se duplicara el plazo constitucional para resolver su situación jurídica. La diligencia se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) desahogó más de un centenar de datos de prueba contra Duarte Jáquez, entre ellos declaraciones fiscales, entrevistas, documentales públicas, dictámenes contables y registros de depósitos bancarios, con los que busca acreditar el presunto esquema de lavado de dinero.

De acuerdo con la FGR, la investigación se desprende de un presunto desvío de 96 millones de pesos durante la administración estatal encabezada por Duarte. Del total, al menos 73 millones de pesos habrían sido canalizados a empresas del sector ganadero en las que el exmandatario presuntamente figuraba como accionista mayoritario.

Entre las razones sociales mencionadas se encuentran Unión Ganadera Regional División del Norte, Financiera División del Norte, Pavimentos y Servicios El Parral, Hidroponía El Parral y Ganadera El Saucito Balleza, S.P.R. de R.L. de C.V., esta última con participación mayoritaria y representación legal de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.

La Fiscalía también señaló como presuntos participantes a Gómez Fong, así como a César Adrián Duarte, Bertha Isabel Duarte y Olga Sofía Duarte, hijos del exgobernador, al considerar que formaban parte de la red financiera investigada.

Duarte Jáquez fue ingresado al penal del Altiplano el lunes por la noche después de ser arrestado en Chihuahua; al cierre de edición no había resolución judicial aún.