Viacrucis de Iztapalapa rompe récord: asisten casi 3 millones de personas

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, anunció saldo blanco y un récord de asistencia al albergar en los cuatro días de la 183 representación de Semana Santa a dos millones 848 mil 690 personas; es decir, 600 mil personas más que en el 2025.

¿Cómo estuvo la cifra de asistentes en el viacrucis de Iztapalapa?

Del total, Alavez señaló que al viacrucis de este Viernes Santo asistieron 2 millones 200 mil personas. Tan sólo el 2025 acudieron un millón 400 mil personas.

En conferencia de prensa, la edil detalló que en los cuatro días de Semana Santa (Domingo de Ramos, martes, Jueves y Viernes Santo) y con los festejos de los ocho barrios incluidos, se tuvo una convocatoria de dos millones 848 mil 690 personas.

¿Qué operativo de seguridad se desplegó para Iztapalapa en Semana Santa?

Por otro lado, se detalló que para la atención y seguridad de usuarios hubo un despliegue de dos mil 200 servidores públicos y más de cinco mil actores y extras que participaron en la escenificación.

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Aleida Alavez indicó que en las jornadas de vigilancia de las actividades de la Semana Santa se desplegaron más de nueve mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.

El presidente del Comité Organizador de la Semana Santa Iztapalapa (COSSIAC), Alfonso Reyes apuntó que de inmediato comenzarán la planeación de la 184 representación.

JM