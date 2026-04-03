Sheinbaum destaca alta afluencia de pasajeros en el AIFA durante Semana Santa 2026

En el marco de la Semana Santa 2026, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo difundió imágenes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde se observa una alta afluencia de pasajeros.

Mediante sus redes sociales, destacó que las operaciones aéreas se encuentran a su máxima capacidad, con vuelos completamente ocupados hacia distintos destinos. “Así luce hoy el AIFA, con vuelos llenos hacia todos los destinos”, expresó.

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Por su parte, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles informó que durante este periodo vacacional miles de viajeros inician sus trayectos desde sus instalaciones, las cuales, aseguró, están preparadas para atender la demanda. Asimismo, dio la bienvenida a los usuarios y les deseó un buen viaje.

Así está el AIFA el día de hoy. Vuelos al 100 a todos los destinos. pic.twitter.com/IynWrWdhA1— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 3, 2026

AIFA reporta alta demanda de pasajeros durante Semana Santa 2026

El general Isidoro Pastor, director del AIFA, aseguró el miércoles pasado que, a cuatro años de su inauguración, los ingresos propios ya cubren los gastos de operación.

En la conferencia de prensa mañanera del pasado 1 de abril, Pastor expuso que los ingresos se han incrementado proporcionalmente al transporte de pasajeros y a las operaciones aéreas.

De enero a febrero de 2026 se han generado ingresos por 555.87 millones de pesos. En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 498.63 millones de pesos, esto representa un aumento de 11.5%.

"Consideramos que vamos a seguir evolucionando en materia de autosustentabilidad, en materia financiera", declaró.

Comentó que el aeropuerto ha evolucionado en el transporte de pasajeros, alcanzando un total de 18 millones 638 mil 345 usuarios desde su apertura; 913 mil 800 en 2022; 2 millones 639 mil en 2023; 6 millones 348 mil en 2024; 7 millones 79 mil en 2025; y un millón 657 mil en lo que va de 2026.

AIFA se prepara para recibir visitantes rumbo al Mundial de 2026

En el marco de la organización de la Copa FIFA 2026, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se dijo listo para la recepción de visitantes y selecciones de jugadores.

El general Isidoro Pastor comentó que se cuenta con un contrato con la FIFA para la recepción de vuelos que transportan a las selecciones de distintos países, así como empresarios y personalidades.

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"Ya tenemos un contrato con FIFA para que todos aquellos vuelos que transporten a las selecciones que van a participar en esta justa deportiva, que transportan empresarios o que transportan a personalidades de diferentes países que nos van a visitar para este encuentro deportivo.

"Estamos listos en un ambiente de privacidad, comodidad y seguridad para que desarrollen estas actividades", dijo Pastor.

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