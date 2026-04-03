Paro Nacional de Transportistas: ANTAC pide a turistas anticipar viajes por bloqueos

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmaron un paro nacional indefinido que colapsará las principales vías del país este lunes 6 de abril de 2026.

Ante la inminente paralización, los líderes del gremio lanzaron una advertencia urgente para los miles de turistas que concluyen sus vacaciones de Semana Santa: anticipen sus viajes de regreso . El megabloqueo arrancará a las 7:00 horas y afectará arterias vitales como las autopistas México-Querétaro, México-Cuernavaca, México-Pachuca y diversas rutas en Jalisco, Michoacán y Zacatecas.

¿Por qué debes planear tus viajes con tiempo para este 06 de abril del 2026?

Los organizadores del movimiento buscan presionar al Gobierno Federal mediante el estrangulamiento del tránsito en los accesos estratégicos a las grandes ciudades. David Estévez Gamboa, presidente nacional de la ANTAC, subrayó que las concentraciones de maquinaria pesada y unidades de carga comenzarán desde la madrugada.

Esta estrategia logística garantiza un impacto significativo en la circulación vehicular, por lo que los conductores que no modifiquen sus itinerarios enfrentarán horas de encierro en las carreteras. Las autoridades de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional ya preparan operativos, pero reconocen que la magnitud de la protesta rebasará la capacidad de las vías alternas.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Los transportistas y campesinos justifican esta medida extrema ante el aumento insostenible de la violencia en las rutas comerciales. Los operadores enfrentan asaltos diarios, extorsiones y robos de mercancía que ponen en riesgo sus vidas y el suministro de alimentos a nivel nacional.

Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico de la ANTAC, aclaró que la lucha no busca castigar a los ciudadanos, sino exigir condiciones mínimas de supervivencia laboral. Los manifestantes demandan mayor seguridad, la creación de fideicomisos para viudas de transportistas caídos y precios de garantía justos para los granos básicos del sector agrícola.

¿Por qué surgió el Paro Nacional de Transportistas?

El hartazgo del sector transporte y agrícola obedece al incumplimiento sistemático de los acuerdos pactados con el Gobierno Federal el 27 de noviembre de 2025. En aquella ocasión, un paro similar paralizó rutas clave durante tres días y provocó escasez de combustible en varias regiones del país.

Las autoridades prometieron entonces desplegar operativos de seguridad permanentes y frenar la ola de homicidios contra los choferes. Hoy, cinco meses después, los índices delictivos continúan al alza y los costos operativos asfixian a los pequeños productores, quienes denuncian una total indiferencia institucional.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Cómo mitigar las afectaciones por el Paro Nacional de Transportistas?

Los especialistas en movilidad sugieren a los viajeros utilizar aplicaciones de geolocalización en tiempo real para monitorear el estado de las carreteras desde las primeras horas del domingo. Quienes dependen del transporte foráneo deben contactar inmediatamente a sus líneas de autobuses, ya que diversas empresas podrían suspender corridas hacia las zonas de mayor conflicto.

Asimismo, los expertos recomiendan a la población urbana abastecerse de productos básicos durante el fin de semana, anticipando las situaciones de riesgo que pudieran desatarse en los supermercados y mercados.

La cuenta regresiva avanza y la ventana de oportunidad para evitar el caos vial se cierra rápidamente para los vacacionistas. El llamado de la ANTAC resuena como un ultimátum tanto para las autoridades como para los ciudadanos que transitan por la red carretera nacional.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-