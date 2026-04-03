ASICA fortalece sistema de trampeo para contener el gusano barrenador del ganado

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco), a través de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), arrancó de manera formal con la etapa 2 del Sistema de Trampeo de Adultos.

La dependencia informó que esto forma parte de las acciones para el control y contención del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), derivado de las recientes detecciones de casos de miasis ocasionadas en el estado, principalmente en la región sureste.

Refuerzan acciones contra el gusano barrenador en Jalisco

Durante la última semana de marzo, personal técnico de la ASICA Jalisco instaló trampas de monitoreo en los municipios de V illa Purificación, La Huerta, Cuautitlán de García Barragán, Cihuatlán, Lagos de Moreno, Valle de Juárez, Tolimán, Zapotitlán de Vadillo y Tuxpan.

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Este sistema de monitoreo utiliza trampas azules equipadas con kairomonas en gel, las cuales permiten la liberación controlada del atrayente durante un periodo de hasta 14 días.

Como parte de esta estrategia, se colocaron 25 trampas en zonas cercanas a los brotes detectados recientemente y, en conjunto, se instalaron 350 bajo este esquema.

Se prevé la instalación de hasta 300 trampas por cada brote detectado. CORTESÍA

En una fase previa, la etapa 1 del Sistema de Trampeo de Adultos contempló la instalación de trampas de vigilancia con monitoreo cada tercer día, las cuales fueron colocadas en municipios metropolitanos y del interior del estado, en un perímetro de cuatro rutas estratégicas.

SADER Jalisco y ASICA implementan sistema de monitoreo y control en zonas afectadas

La distribución fue de 15 equipos en Guadalajara–Magdalena, 10 trampas en Cihuatlán–Casimiro Castillo, 15 en Tuxcueca–Tecalitlán y 15 más en Cuautitlán de García Barragán–Zapotitlán de Vadillo.

De manera complementaria, se realiza el trampeo de supresión en coordinación con productores ganaderos de la región sureste del estado.

Este tipo de equipo emplea lixiviado de hígado como atrayente y forma parte de una estrategia integral que incluye la capacitación técnica, la elaboración de insumos, la distribución territorial y el seguimiento operativo.

Bajo este esquema, se prevé la instalación de hasta 300 trampas por cada brote detectado, que ya comenzaron a operar en los municipios de Jilotlán de los Dolores, Tecalitlán y Pihuamo.

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La puesta en marcha de este sistema integral de trampeo representa una acción estratégica para el control del gusano barrenador del ganado, al permitir la detección oportuna de la plaga, evitar su dispersión hacia otras regiones del país y fortalecer las barreras sanitarias.

Para saber más:

Las personas pueden reportar posibles casos de gusano barrenador al correo electrónico del SENASICA, en gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx, o bien, al correo de la ASICA Jalisco, en denunciaciudadana.asica@jalisco.gob.mx .

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