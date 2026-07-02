Verificación vehicular en Edomex: estos son los nuevos requisitos

El Estado de México ha implementado medidas más estrictas para el proceso de verificación vehicular, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y garantizar que los automóviles que circulan por la entidad se encuentren en óptimas condiciones mecánicas y legales.

Si estás próximo a realizar este trámite, es importante que conozcas las actualizaciones en los requisitos para evitar que tu vehículo sea rechazado y tengas que pagar multas por verificación extemporánea.

¿Qué cambió?

A partir de julio de este año, el Estado de México endureció su programa de verificación vehicular, el objetivo es identificar averías mecánicas y bloquear la entrega de hologramas a los autos que tengan modificaciones en sus sistemas de control de emisiones. Si bien las fechas y los costos se mantienen igual, las exigencias técnicas son ahora más rigurosas.

Debido a la reciente entrada en vigor de una actualización al Programa de Verificación Vehicular Obligatoria (PVVO), los conductores del Estado de México deberán someterse a evaluaciones técnicas adicionales al realizar este trámite durante la segunda mitad del 2026.

El cambio más importante es la implementación obligatoria del sistema OBD (Diagnóstico a Bordo).

Esta tecnología enlaza el equipo de verificación con la computadora del vehículo para analizar el funcionamiento de los componentes de control de emisiones. A raíz de esta actualización, los autos que busquen obtener los hologramas "00" y "0" tendrán que satisfacer nuevas exigencias, tales como:

Que exista una conexión exitosa entre la computadora del vehículo y la máquina del centro de verificación

Que no se detecten códigos de falla activos en el escaneo

Que todos los monitores del sistema estén completamente finalizados

Que los dispositivos de control de emisiones se encuentren en estado óptimo y sin modificaciones

De igual forma, el programa contempla el rechazo automática de las unidades que:

Tengan encendido el testigo de “ Check Engine”

Arrojen errores activos en la lectura

Muestren indicios de haber borrado códigos recientemente para evadir el escrutinio

Además, la evaluación del convertidor catalítico será mucho más rigurosa: si se registra un bajo rendimiento de esta pieza, el propietario estará obligado a reemplazarla en un Taller PIREC certificado antes de volver a intentar la verificación.

Autoridades del Edomex recomiendan estar al pendientes del calendario de verificación para evitar multas por no cumplir con este requisito. Asimismo, se sugiere evaluar la condición mecánica del automóvil antes de acudir, sobre todo si el indicador de advertencia del motor está iluminado o si el vehículo ha presentado problemas recientes.

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