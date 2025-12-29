Verificación vehicular Edomex: requisitos para acceder a una rebaja del 70%

Con el arranque de 2026 también llegan las obligaciones vehiculares, pero esta vez podrían venir acompañadas de un alivio importante para el bolsillo. En el Estado de México se analiza una propuesta que reduciría de forma considerable el costo de la verificación vehicular, con la intención de incentivar a los conductores a cumplir en tiempo y forma.

Te puede interesar: Tarjeta del Bienestar: la nueva advertencia del NIP para los beneficiarios 2026

La iniciativa busca ajustar las tarifas actuales, consideradas por muchos como elevadas, sobre todo cuando se juntan con otros pagos de inicio de año. De aprobarse, los descuentos serían de los más altos registrados, con rebajas que irían del 44 % hasta más del 70 %, dependiendo del holograma del vehículo.

¿Cómo conseguir el descuento en la verificación 2026?

La clave para acceder al beneficio es verificar dentro del periodo que te corresponde, según el calendario oficial por terminación de placas y color de engomado , el cual será publicado en los próximos días. No habrá trámites extra ni registros especiales: el descuento aplicaría directamente al momento de realizar la verificación, siempre y cuando se haga en tiempo.

De acuerdo con la propuesta, el holograma 00 bajaría de más de mil pesos a alrededor de $630 pesos. El holograma 0 tendría una reducción aún mayor, pasando de $566 pesos a $152. En el caso de los hologramas 1 y 2, el costo se reduciría de $453 pesos a $152 pesos , lo que representa un ahorro considerable para miles de automovilistas.

Además, se contempla la creación de nuevas constancias, como el holograma Tipo Exento Voluntario y la constancia de rechazo, con precios accesibles pensados para quienes necesitan comprobantes oficiales para otros trámites.

¿Qué pasa si no verificas a tiempo?

Aunque la rebaja suena atractiva, no cumplir con la verificación en el periodo correspondiente puede salir muy caro. Las multas por incumplimiento se mantendrían sin descuentos y pueden superar los 3 mil pesos , además de que tendrás que pagar la verificación completa.

Las autoridades han sido claras: el beneficio es para quienes cumplan, no para quienes dejen pasar el trámite. La idea es reducir costos para fomentar la responsabilidad, no eliminar sanciones.

Si la propuesta se aprueba, 2026 podría convertirse en uno de los años más accesibles para cumplir con la verificación vehicular en Edomex. Verificar a tiempo no solo te ahorraría dinero, también te evitaría multas innecesarias y dolores de cabeza al comenzar el año.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP