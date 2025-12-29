Grecia Quiroz confirma detención de otro implicado en asesinato de Carlos Manzo

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, dio a conocer la detención de un segundo implicado en el homicidio de su esposo, Carlos Manzo."Lo único que me han reportado es que detuvieron a una persona más que estuvo implicada dentro del grupo de WhatsApp."Yo no he tenido, hasta este momento, un acercamiento con el fiscal, y espero en los próximos días tener una conversación con él", expresó la alcaldesa en declaraciones a medios locales.No precisó cuándo ocurrió la detención ni el papel que jugó esta persona en el asesinato del alcalde de Uruapan, ocurrido la noche del 1 de noviembre en la plaza principal del municipio.La Fiscalía de Michoacán ha explicado que el crimen contra el alcalde fue coordinado a través de un grupo de WhatsApp en el cual participaban dos jóvenes identificados como Fernando Josué "N" y Ramiro "N", quienes realizaron labores de seguimiento y logística y fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre.También participaba Jorge Armando "N", alias El Licenciado, quien ejercía funciones de liderazgo y fue detenido el pasado 20 de noviembre, actualmente se encuentra en un penal federal.Por este caso también están detenidos siete agentes municipales que se desempeñaban como escoltas de Carlos Manzo.NA