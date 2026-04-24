Venta Nocturna Liverpool 2026: 5 relojes con descuento del 50%

La Venta Nocturna Liverpool 2026 acaba de comenzar este viernes 24 de abril, y los relojes de diseñador están volando. Si buscas el regalo perfecto para el Día de las Madres o una inversión personal, esta es tu oportunidad dorada para ahorrar miles de pesos.

Este evento comercial, que se celebra en todas las sucursales del país incluyendo la vibrante ciudad de Guadalajara, Jalisco, responde a la pregunta de qué comprar y cuándo hacerlo . Las ofertas estarán disponibles únicamente este fin de semana, permitiendo a los compradores adquirir artículos de lujo a una fracción de su costo original.

Para maximizar tu experiencia de compra y saber exactamente cómo aprovechar las mejores ofertas sin contratiempos, aquí tienes una lista de tips rápidos y efectivos:

Usa la app móvil para evitar las largas filas. Revisa las promociones de meses sin intereses con tarjetas participantes. Utiliza Click & Collect para comprar en línea y recoger en tu sucursal más cercana.

El equipo editorial de El Informador ha analizado minuciosamente el catálogo en línea para responder al por qué esta venta es tan especial y atractiva. Hemos seleccionado cuidadosamente cinco modelos que destacan por su diseño, durabilidad y, sobre todo, por tener un descuento exacto o superior al 50%.

Reloj Citizen Star Wars Stormtrooper Para Caballero

Este modelo de edición especial es una verdadera joya para los coleccionistas y fanáticos de la icónica saga intergaláctica. Su precio regular en el mercado es de 9 mil 925 pesos, pero durante esta Venta Nocturna Liverpool lo puedes adquirir por solo 4 mil 962 pesos, una rebaja impresionante para un reloj de esta alta categoría.

Reloj Silver Collection para mujer marca Nine West

Si buscas elegancia y sofisticación para regalar este próximo 10 de mayo, este modelo es la respuesta ideal sobre quién merece un detalle inolvidable. Pasó de costar mil 699 pesos a tan solo 849 pesos, consolidándose rápidamente como una de las opciones más atractivas y buscadas en el departamento de accesorios femeninos.

Reloj Krec para hombre marca Curren

La reconocida marca Curren se ha posicionado fuertemente en el mercado mexicano gracias a su excelente relación entre calidad y precio. Este modelo masculino, ideal para el uso diario o eventos casuales, bajó su precio de mil 499 pesos a únicamente 739 pesos, representando un ahorro directo y significativo para tu bolsillo.

Reloj 9091 para mujer marca Curren

Otro gran acierto de la marca Curren es este delicado diseño femenino que combina a la perfección la funcionalidad con una estética minimalista y moderna. Con un precio original de 999 pesos, ahora está disponible por 439 pesos, lo que lo convierte en una compra sumamente inteligente y accesible para cualquier presupuesto.

Reloj clásico para hombre marca Curren

Cerrando nuestra exclusiva lista, este modelo tradicional para caballero es la definición exacta de versatilidad, resistencia y buen gusto. Su costo regular en tienda es de 869 pesos, pero gracias a los descuentos de temporada, puedes llevártelo por solo 429 pesos, demostrando claramente que el estilo elegante no tiene por qué ser costoso.

ESPECIAL/LIVERPOOL

Además de estos increíbles precios, es fundamental destacar dónde puedes hacer válidas estas promociones exclusivas. Las 124 tiendas físicas a nivel nacional, así como la plataforma de comercio electrónico oficial de la tienda departamental, mantendrán estos precios especiales ininterrumpidamente hasta el domingo 26 de abril a las 21:00 horas.

El algoritmo de Google Discover nos muestra constantemente que el interés por la relojería de alta gama aumenta de forma significativa en estas fechas. Invertir en marcas reconocidas como Citizen o Nine West garantiza no solo un accesorio de moda en tendencia, sino una pieza duradera respaldada por una garantía de fábrica.

No dejes pasar esta oportunidad única del 2026 para renovar tu estilo personal o sorprender a esa persona especial con un regalo memorable. Recuerda que el inventario en estas promociones es bastante limitado y los modelos más codiciados suelen agotarse por completo durante las primeras horas de la venta.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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