En su conferencia matutina de este viernes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mostró su respaldo al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a pesar de que este se encuentra inmerso en una investigación federal luego de que se diera a conocer que su hijo se hospedó en la embajada en el Reino Unido durante seis meses entre 2021 y 2022, cuando el funcionario encabezaba la Cancillería.

Sheinbaum respalda a Marcelo Ebrard

Al ser cuestionada de forma directa sobre el futuro de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía (SE), Sheinbaum afirmó que este conservará su puesto, a la vez que destacó su "excelente trabajo" en "muchas áreas".

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"Marcelo (Ebrard) está haciendo un excelente trabajo al frente de la Secretaría de Economía, con su equipo, un trabajo incansable en muchas áreas. Conocemos el área de relación con los Estados Unidos" , subrayó.

Sheinbaum puso en valor su labor en las negociaciones de revisión del tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), días después de que una delegación estadounidense viajó a la capital mexicana esta semana para la segunda ronda de diálogo bilateral en materia comercial.

"Él atiende a todas las cámaras, los impactos que han tenido algunos de los aranceles en distintos sectores (...) Nos vemos todos los lunes en una mesa de trabajo para ver el desarrollo económico del país", sentenció.

Estas declaraciones de la Mandataria se producen un día después de que ella misma informara de la apertura "automática" de una investigación al secretario de Economía para saber si se violó "alguna norma" en la polémica estancia de su hijo en el edificio diplomático en Londres.

“Hubo solicitudes a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quejas, y de manera automática tiene que abrirse la investigación”, señaló.

Ebrard explica estadía de su hijo en embajada de México en Reino Unido

El funcionario admitió la semana pasada que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, permaneció aproximadamente medio año en la sede diplomática mexicana en Londres, entre 2021 y 2022, durante la gestión de Josefa González Blanco como embajadora.

No obstante, el actual titular de Economía negó que se hubieran utilizado recursos públicos de manera indebida y aseguró que su decisión respondió a una preocupación personal "como padre", en medio de la pandemia de la covid-19.

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MB

