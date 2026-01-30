Adquirir un vehículo, ya sea automóvil o motocicleta, suele generar entusiasmo desde el primer momento. Elegir el modelo, comparar opciones y pensar en los detalles que se adapten a las necesidades personales forma parte del proceso. No obstante, cuando se trata de un vehículo de segunda mano, es fundamental conocer los trámites legales involucrados, en especial el endoso de la factura.

La compra y venta de un vehículo no se limita únicamente a la entrega física de la unidad. También implica cumplir con procedimientos administrativos que dan certeza jurídica a la operación. Entre ellos, el endoso de factura resulta indispensable, ya que acredita la cesión de derechos y respalda legalmente el cambio de titularidad ante las autoridades correspondientes.

¿En qué consiste el endoso de factura?

El endoso de la factura es una anotación que se realiza en la parte posterior del documento original del vehículo, mediante la cual el propietario actual transfiere los derechos de la factura a otra persona. Este paso es clave al comprar un auto o motocicleta usados, pues respalda la operación de compraventa.

Dicha anotación debe realizarse de forma manuscrita y se recomienda conservar una copia como constancia del traspaso de derechos, ya sea integrada al contrato de compraventa o como respaldo del cambio de propietario. Aunque el trámite puede parecer sencillo, es determinante para que la transferencia se lleve a cabo de manera válida.

Es importante precisar que el endoso implica la cesión de derechos sobre la factura , pero no siempre representa, por sí solo, la transferencia de la propiedad de los bienes o servicios que ampara el documento original.

¿Cómo se realiza el endoso de una factura?

El procedimiento varía según si el traspaso se hace a una persona física o a una persona moral.

Endoso de factura a persona física:

Vendedor y comprador deben firmar el contrato de compraventa donde se establezca la cesión de derechos.

Emitir la factura digital correspondiente que respalde la operación.

Imprimir el comprobante de pago y redactar una declaración de traspaso en la factura, donde se otorgue la titularidad al nuevo dueño.

Realizar la baja del propietario anterior en el Registro Público Vehicular.

Se sugiere que el nuevo titular contrate un seguro para proteger el vehículo.

Ejemplo de endoso a persona física:

“Yo, (escriba aquí el nombre del vendedor), cedo la propiedad de este auto marca XXX modelo XXX del año XXX con matrícula XXX y Número de Identificación Vehicular XXX en Ciudad de México el 15 de noviembre de 2023 a (nombre de quien compra) como nuevo propietario del vehículo descrito.”

Endoso de factura a persona moral:

Elaborar el texto que acredite la cesión de derechos.

Incluir los datos completos del vehículo y de las partes involucradas.

Contar con un documento de la persona física que actúe como representante legal de la persona moral, autorizando la operación.

Ejemplo de endoso a persona moral:

“Yo, (escriba aquí el nombre del vendedor), cedo la propiedad de este auto modelo XXX color XXX del año XXX con matrícula XXX, Número de Identificación Vehicular XXX a la pizzería Rigoletto, localizada en la Calle XXX, colonia XXX en la alcaldía XXX con código postal XXX, con (nombre comprador) como representante legal del nuevo propietario.”

Requisitos indispensables

Para que el endoso sea válido, debe contener:

Nombre completo del vendedor y del nuevo propietario.

Lugar y fecha en que se realiza la transferencia.

Firma de ambas partes.

La redacción debe ser clara y precisa para evitar inconvenientes posteriores.

¿Quién está facultado para endosar una factura?

El endoso puede realizarlo el emisor original de la factura o cualquier persona que haya recibido previamente los derechos sobre dicho documento. En ciertos casos, la factura puede incluir indicaciones específicas sobre quién está autorizado para efectuar el endoso. Asimismo, la normativa puede variar según la entidad federativa o el tipo de transacción.

Cabe señalar que el endoso de facturas no es una práctica habitual en todas las operaciones comerciales. En muchas transacciones, el pago se realiza directamente al proveedor y no se requiere este procedimiento. Sin embargo, en situaciones particulares, como la compraventa de vehículos usados, el endoso es una práctica común y aceptada.

CANVA

¿Qué pasa si el endoso tiene errores?

Si se detecta una equivocación en la cesión de derechos, el nuevo propietario deberá solicitar una “Fe de erratas” donde se detalle el error. Este documento debe emitirse bajo las mismas condiciones que la factura original.

En caso de que el endoso se haya realizado de forma incorrecta, será necesario contactar al propietario anterior para generar una nueva factura y repetir la anotación de transferencia de derechos.

Con esta información clara sobre el endoso de factura y su función legal, es posible continuar el proceso de compra de un vehículo usado con mayor seguridad y certeza jurídica.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

Con información de la Secretaría de Vialidad y Transporte

BB