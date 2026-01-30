El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó este viernes que las autoridades continuarán con los esfuerzos hasta localizar a los diez mineros que presuntamente fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero en Sinaloa.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Tijuana, el funcionario aseguró a las familias de las víctimas que todo el Gabinete de Seguridad mantiene el compromiso de no detener la búsqueda hasta dar con su paradero.

El titular de la SSPC explicó que autoridades federales están colaborando en el operativo de búsqueda para hallar a los diez mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, quienes habrían sido privados ilegalmente de su libertad por un comando armado, de acuerdo a medios locales.

Harfuch informó que el ejército mexicano ha reforzado su presencia en Sinaloa, donde tiene "muchos elementos" desplegados, y este jueves la Secretaría de Defensa anunció el envío de 1.600 militares ante la crisis de violencia que vive ese estado del noroeste de México.

Aunque las investigaciones todavía son preliminares, el funcionario detalló que no les consta que los trabajadores sufrieran amenazas previas a su secuestro.

Asimismo, García Harfuch explicó que en el área donde ocurrieron los hechos opera una célula de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista el año pasado por Estados Unidos.

"Tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda", agregó el funcionario, quien no dio más detalles de su identidad y de su posible implicación en este caso.

La propia compañía minera confirmó la desaparición de sus trabajadores en un comunicado, en el que informó que "como medida de precaución" algunas actividades en la zona se suspendieron "temporalmente".

Estos hechos ocurren en un contexto de creciente preocupación por las desapariciones en México, un fenómeno que afecta a al menos 133.000 familias en el país y que ha sido documentado de manera constante por colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y organismos internacionales de derechos humanos, particularmente en regiones con presencia de grupos delictivos.

Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente problemática de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha impactado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera.

