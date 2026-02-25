Venden nacionalidad mexicana falsa a migrantes por WhatsApp

Es a través de la aplicación de mensajería WhatsApp que redes criminales ofrecen desde México paquetes de documentación falsa que incluyen actas de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP) y licencia de conducir por cuatro mil 390 dólares, unos 75 mil 508 pesos mexicanos , a migrantes que se encuentren en EU y deseen salir o estén en peligro de ser deportados, para que puedan entrar a tierras mexicanas.

Estos son los números que no debes contestar para evitar estafas; lista completa

Los mensajes que se esparcen por WhastApp dicen: "¿Estás en los Estados Unidos y te gustaría tener la ciudadanía mexicana? ¡Tenemos la solución! El primer paquete es por cuatro mil 390 dólares, que consiste en acta de nacimiento "del titular", acta de nacimiento del padre, CURP, "seguro" y licencia de conducir".

"Pero si son dos actas de nacimiento, entonces, "la tarifa", baja a cuatro mil 209 dólares, 72 mil 394 pesos mexicanos. "¡Y te hacemos llegar tu ciudadanía a donde estés!", prometen.

Un nuevo negocio fraudulento

El activista Luis Alfonso Abarca González, del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa comenta, que este “es el nuevo negocio y ya ha sido un escándalo y no pasa nada”.

Asegura que instituciones como el Instituto Nacional de Migración (INM) y Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) niegan constantemente el refugio para cubanas y cubanas. "Se niega sistemáticamente el refugio y fuera de la ley a cubanos y cubanas para obligarles a buscar redes de la delincuencia organizada".

Así, el negocio se fortalece con la deportación y autodeportación de cubanos desde los Estados Unidos. "Y si (los cubanos) no acreditan una estancia legal, los expulsan del país. Ahí entra el esquema de venta de actas (de nacimiento)", dijo.

Desde diciembre se han conocido la venta de actas de nacimiento a migrantes de varias nacionalidades que han llegado a consulados y embajadas de México en Asia y Estados Unidos.

El 5 de diciembre, la Policía Municipal de Tapachula y Guardia Estatal desmantelaron un cibercafé que operaba frente a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), zona donde llegaban todos los días cientos de migrantes África, El Caribe, Centroamérica y Sudamérica para tratar su estancia legal. Fue en ese municipio donde cinco cubanos adquirieron las actas de nacimiento que presentaron en el Consulado en Houston para tramitar su pasaporte mexicano, lo cual activó las alertas.

Durante el operativo en el cibercafé se encontró que dos hombres se hacían pasar como abogados y ofrecían a los extranjeros trámites migratorios ante la Comar o el Instituto Nacional de Migración (INM), para los que cobraran entre dos mil 500 y cinco mil pesos, con la promesa de lograr sus papeles para su estancia legal en el país.

Los supuestos abogados aseguraban haber sido enviados desde la Ciudad de México para "agilizar" trámites para los migrantes; a la fecha, ambos están prófugos.

Investigan irregularidades en el Registro Civil de Tzimol

El 12 de enero, la dirección General del Registro Civil acudió ante la Fiscalía de Chiapas para denunciar a tres funcionarios de dicha oficina del municipio de Tzimol, en la zona fronteriza con Guatemala , porque se encontró que habían registrado a un ciudadano iraquí, como nacido en ese municipio.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven, informó el 19 de enero de la integración de una carpeta de investigación, luego que una auditoría del órgano de control interno del Registro Civil detectó anomalías en el funcionamiento y manejo de información de los sistemas para la expedición y corrección de actas de nacimiento.

Se identificó a tres funcionarios del área de sistemas del Registro Civil: Jorge Ervin "N", Juan "N" y José "N", vinculados con organizaciones criminales que mueven a migrantes de la frontera sur a la frontera norte. "Estas personas se encontraban adscritos en el municipio de Tzimol, en el área de sistematización", reveló, pero la carpeta de investigación ha quedado abierta, en caso de que se conozca de otros casos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR