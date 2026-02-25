El Mencho: Así era el otro escondite del capo

Tras haber sido abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), el pasado 22 de febrero, en los recientes días se han dado más detalles sobre el lugar donde fueron los hechos ocurridos en Tapalpa.

Además de la cabaña número 39 del exclusivo fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club, había otro lugar donde “El Mencho” también usaba como escondite.

¿Dónde se escondía “El Mencho”?

Cabañas La Loma de Tapalpa era otro escondite de descanso y recreación del abatido capo, a donde solía acudir resguardado por su equipo más cercano de seguridad: las Fuerzas Especiales Mencho.

Se trata de un complejo de 10 inmuebles de lujo en el kilómetro 3 de la carretera Tapalpa-San Gabriel, que los vecinos identifican como “las cabañas del amor” del capo michoacano, intervenidas durante el fatal operativo del Ejército y la Guardia Nacional del domingo.

Sobresalen los dos últimos inmuebles, en la parte más alta del cerro, identificados con los números 7 y 9, por su lujo y en los que el líder del CNG solía descansar.

En esa cabaña fue abandonada una camioneta Ford Bronco versión Raptor, con valor de 2 millones de pesos.

En el resto de las cabañas nombradas, Tulipanes, Margarita y Mexicana, de menor lujo, son las que el domingo estuvo el equipo de seguridad de “El Mencho”, pues en ellas se encontró ropa táctica tipo militar.

¿Cómo falló el escape de “El Mencho”?

Al notar la presencia de fuerzas federales, El Mencho y sus aliados huyeron hacia la zona serrana y el complejo residencial de Cabañas. Sin embargo, la ruta de escape de “El Mencho” falló, ya que el Ejército lo detuvo antes de haber podido completar su plan.

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

AS