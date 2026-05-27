Ven riesgo económico tras cambios al Poder Judicial

La reforma al sistema judicial generó incertidumbre y debilitó la confianza de los inversionistas, afirmaron empresarios y especialistas durante la “Cumbre de grandes empresas, decisiones empresariales en un entorno de alta incertidumbre”, organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El ministro en retiro de la Suprema Corte, Javier Laynez, sostuvo que la reforma impactó negativamente la llegada de inversiones al país. “Tenemos otra serie de piedras en el camino para la inversión, una es esta reforma que de verdad fue hecha como para desincentivar la inversión en México”, afirmó.

Añadió que “aquello que más o menos funcionaba bien, aunque requería correcciones, lo destruyes”, y advirtió que los cambios podrían permitir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas sin controles suficientes, afectando a las empresas.

El presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra, señaló que existen inversiones detenidas por falta de certeza jurídica, insuficiencia energética y obstáculos regulatorios. “Las inversiones no llegan únicamente por la ubicación geográfica. Los capitales llegan donde existe confianza, donde hay certeza jurídica y reglas claras”, expresó.

Recordó que, aunque México mantiene una fuerte relación comercial con Estados Unidos bajo el T-MEC, “ningún tratado comercial sustituye las condiciones internas” necesarias para atraer inversión y generar crecimiento sostenido.

Sierra agregó que la confianza empresarial depende “de la fortaleza institucional, del respeto al Estado de derecho, de la autonomía de las instituciones y del cumplimiento de contratos”.

Por su parte, la directora general de México Evalúa, Mariana Campos, consideró que las instituciones “se fueron debilitando” con la reforma judicial y otros cambios constitucionales. Señaló que a ello se suman la incertidumbre sobre el T-MEC y los riesgos para la calificación crediticia del país.

“Se rompió la confianza en el futuro y por eso no hay inversión”, afirmó. Advirtió que perder el grado de inversión tendría consecuencias de largo plazo y recuperarlo podría tomar décadas.

En contraste, la directora del Observatorio Ibero del Sistema de Justicia, Ana Laura Magaloni, señaló que el sistema judicial anterior beneficiaba principalmente a quienes “tenían dinero y abogados”, aunque reconoció que no se construyó una alternativa sólida tras la reforma.

El Universal

Modificaciones propuestas

Posponer la elección judicial de 2027 a 2028.

Reducir la cantidad de candidatos en las boletas.

Simplificar las boletas y el proceso de votación.

Fortalecer los comités que evalúan aspirantes.

Crear una comisión para supervisar la selección de candidatos.

Reinstalar salas o “secciones” en la Suprema Corte.

Mantener la elección popular de jueces y magistrados, pero con más filtros.

Evitar la participación de partidos en campañas judiciales.

Obligar a jueces en funciones a renunciar si buscan competir.

Garantizar paridad de género en el Poder Judicial.

Dar más facultades al INE para organizar la elección judicial.

Revisar perfiles para detectar posibles vínculos con el crimen organizado.

Extender un año el periodo de magistrados electorales.

Implementar capacitación y evaluación continua para jueces electos.

Claudia aclara propuesta de Comisión del INE

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, “entendió mal” la propuesta para crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, incluida en la reforma electoral enviada al Congreso.

En su conferencia de ayer en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la intención no es que el INE decida sobre la elegibilidad de candidatos, sino que funcione como enlace entre partidos políticos y autoridades de investigación y justicia.

“La idea es que una comisión del INE esté en contacto con la UIF, la Fiscalía General de la República y otras instituciones, para que si un partido quiere investigar a sus candidatos, se consulte a las autoridades competentes”, señaló.

La mandataria subrayó que “el INE no resuelve”, sino que concentra la información y la devuelve a los partidos, que finalmente decidirían si postulan o no a una persona. Añadió que, si se requiere mayor claridad en la redacción de la iniciativa, corresponderá a los diputados modificarla.

Previamente, Guadalupe Taddei advirtió que la reforma podría convertir al INE en “juez y parte” de las elecciones. Señaló que el Instituto no debe asumir funciones relacionadas con validar la probidad de candidaturas.

La propuesta contempla crear una comisión permanente de cinco consejeros electorales que serviría como canal confidencial entre partidos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para detectar posibles riesgos o vínculos delictivos de aspirantes.

El Universal

Reforma y división

Polarización - La reforma al Poder Judicial profundizó la confrontación política entre el oficialismo y la oposición. Mientras Morena y el Gobierno federal la presentan como un mecanismo para “democratizar” la justicia y combatir privilegios, juristas, universidades y organismos civiles advierten riesgos de politización y debilitamiento institucional.

La reforma al Poder Judicial profundizó la confrontación política entre el oficialismo y la oposición. Mientras Morena y el Gobierno federal la presentan como un mecanismo para “democratizar” la justicia y combatir privilegios, juristas, universidades y organismos civiles advierten riesgos de politización y debilitamiento institucional. Elección - La elección popular de jueces, magistrados y ministros abrió un debate inédito sobre la independencia judicial. Especialistas señalan que el nuevo modelo puede acercar el sistema a la ciudadanía, pero también exponerlo a campañas políticas, intereses partidistas y presiones externas.

La elección popular de jueces, magistrados y ministros abrió un debate inédito sobre la independencia judicial. Especialistas señalan que el nuevo modelo puede acercar el sistema a la ciudadanía, pero también exponerlo a campañas políticas, intereses partidistas y presiones externas. Incertidumbre - La implementación de la reforma dejó dudas operativas y legales. Las propias iniciativas impulsadas posteriormente por Claudia Sheinbaum buscan corregir fallas detectadas en el primer proceso electoral judicial, como boletas complejas, exceso de candidaturas y vacíos constitucionales dentro de la Suprema Corte.

La implementación de la reforma dejó dudas operativas y legales. Las propias iniciativas impulsadas posteriormente por Claudia Sheinbaum buscan corregir fallas detectadas en el primer proceso electoral judicial, como boletas complejas, exceso de candidaturas y vacíos constitucionales dentro de la Suprema Corte. Contrapesos - Diversos análisis consideran que la reforma modificó el equilibrio entre poderes y fortaleció la influencia del Ejecutivo y del Congreso sobre el sistema judicial. Críticos advierten una concentración política sin precedentes.

Diversos análisis consideran que la reforma modificó el equilibrio entre poderes y fortaleció la influencia del Ejecutivo y del Congreso sobre el sistema judicial. Críticos advierten una concentración política sin precedentes. Confianza - El entorno social permanece dividido. Sectores ciudadanos respaldan cambios ante la percepción de corrupción, pero académicos y empresarios alertan sobre posibles efectos en la certeza jurídica, la inversión y la protección de derechos.

CT