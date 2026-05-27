La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló este miércoles que el Gobierno federal mantiene discusiones con la empresa Royal Caribbean para reubicar el proyecto Perfect Day a otra parte del país , luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) detuviera la iniciativa en Mahahual, Quintana Roo, a raíz de la indignación pública por los efectos devastadores que tendría en el ecosistema de la zona.

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“Se está hablando con la empresa para ver si hay algún lugar que no tenga estos impactos ambientales donde pudiera desarrollarse el proyecto y que previamente se analizará si realmente tiene una viabilidad ambiental o no. En esta zona (Mahahual) está evaluando la Semarnat y la propia gobernadora, para poderle dar una categoría adicional de protección, por ejemplo, que solamente pueda desarrollarse ecoturismo en las obras, bajo ciertas condiciones”, afirmó.

Gobierno analiza reubicar proyecto turístico de Royal Caribbean

En su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria destacó que la Semarnat, dirigida por la bióloga Alicia Bárcena Ibarra, c uenta con múltiples ambientalistas profesionales que evaluarán todas las áreas que no son aptas para un proyecto de esta magnitud , al tiempo que verificarán los impactos económicos y de inversión en el país.

“Visualizan los dos temas, por un lado, que haya inversión en el país, pero al mismo tiempo que en zonas donde no es apto un proyecto, se redefina el proyecto para que no tenga esos impactos o se reubique en otro lado o de plano se dé una negativa para que no se desarrolle”, explicó.

Recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dio el visto bueno para la entrada de Mexico Pacific al país, el cual incluye el desarrollo de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Saguaro, Sonora, y un gasoducto, a pesar de los impactos ambientales que han expuesto activistas.

“El Gobierno del presidente López Obrador ya tenía la resolución de impacto ambiental. Es un proyecto de una gasificadora que ya había sido aprobado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hablando con la empresa que tiene esta autorización. Primero, que garantice los ecosistemas de esa zona: cuántos barcos entrarían, cuál sería la ruta de esos barcos para que no afectara a los ecosistemas de la zona”, precisó Sheinbaum Pardo.

Semarnat considera que Perfect Day era demasiado invasivo

Por otro lado, aseguró que el Gobierno busca que la empresa se reúna con organizaciones internacionales para poder hacer una evaluación, no solamente en México, sino también a nivel internacional. “Pero obviamente, al mismo tiempo se continúa con toda la protección de la vaquita marina y todos los ecosistemas que hay en la zona y se está también valorando su viabilidad”, expresó.

La mandataria detalló que se está evaluando, además de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) declaradas en Mahahual, qué otra protección adicional pudiera tener la zona para evitar desarrollos turísticos que impacten de forma ambiental.

“Hubo otro caso en Loreto, en Baja California Sur, donde hubo un acuerdo para que se regularizara la entrada de algunos barcos que ya entraban. Se malinterpretó porque se pensó que se iba a hacer ahí un puerto de altura y que iban a llegar barcos y que iba a afectar también a los ecosistemas marítimos de la zona. Para quitar cualquier problema, ya emitimos otro decreto de que no estamos pensando en tener un gran desarrollo en la zona, sino sencillamente lo que ocurre hasta la fecha”, dijo.

Cuestionada por la entrada de empresas extranjeras a áreas protegidas del país, Sheinbaum Pardo mencionó que todas son de carácter privado y deben instalarse cumpliendo la normatividad mexicana y el uso de zonas federales, particularmente cuando planean construir megaproyectos en zonas costeras.

“Son empresas privadas que desean invertir en México y que se ve la viabilidad de que en efecto puedan desarrollar su proyecto. En particular, en el caso de Mahahual, es un proyecto, o era un proyecto más bien, de Royal Caribbean, una empresa privada, que hizo un planteamiento para desarrollar un parque turístico en la costa de Mahahual en esta zona. ¿Qué hizo la Semarnat? Pues evaluar el proyecto”, destacó.

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La mandataria precisó que la Semarnat determinó que Perfect Day era un proyecto demasiado “invasivo” en la zona, por lo que Royal Caribbean decidió retirar sus planes. “Ya se notificó a la empresa de los tres proyectos que son negativos”, mencionó la presidenta de México.

El 19 de mayo pasado, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, informó que el proyecto turístico de la empresa de cruceros Royal Caribbean no sería aprobado. En las últimas semanas, activistas ambientalistas han advertido que la entrada de estas empresas equivale a la privatización de la naturaleza y a daños irreversibles en el ecosistema.

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