El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció para mañana martes una reunión extraordinaria de los ministros de Energía del G7 para buscar una "estrecha coordinación" de los países más ricos del mundo ante el impacto que los ataques contra Irán de Estados Unidos e Israe l están teniendo en los precios del petroleo y gas.

"Seguiremos trabajando en temas energéticos, que son extremadamente importantes, y en temas económicos. La reunión de Finanzas del G7 se celebró hoy. Mañana habrá una reunión entre ministros de Energía, en paralelo a la cumbre nuclear de París, y espero que podamos lograr una estrecha coordinación en el G7", dijo Macron en un discurso en Chipre.

Los precios del petróleo se han disparado más del 50% desde el comienzo de la guerra y este lunes el barril de brent, que sirve de referencia en Europa, llegó a superar el umbral de los 115 dólares.

Macron, que abrirá mañana en París la reunión de alto nivel sobre energía nuclear de uso civil, no precisó si ese G7 de Energía será presencial o por videoconferencia, como el G7 de Finanzas celebrado este lunes.

Macron y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula Von der Leyen, estarán presentes en el encuentro de mañana en París, que se celebra en un momento de crisis energética por la guerra en Oriente Medio y justo cuando se cumplen 15 años del desastre nuclear de Fukushima (Japón).

Fuentes de la presidencia francesa destacaron que esta cita servirá para reivindicar la energía nuclear civil como una fuente válida para "descarbonizar" la economía y para dotar de soberanía energética a Europa.

Francia busca ampliar la alianza europea en favor de la energía nuclear para usos civiles, actualmente con 16 miembros de la UE, en una reunión de alto nivel que se celebra el 10 de marzo en París, informaron fuentes del Elíseo.

