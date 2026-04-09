Copred: Mujeres lideran casos de discriminación en CDMX

Este jueves se presentó el informe de Casos Atendidos por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred), en el que se señaló que las mujeres fueron el sector de la población capitalina que más denunció discriminación durante el 2025. La Copred mencionó que por séptimo año consecutivo la atención a mujeres por posibles actos de discriminación mantiene una tendencia al alza.

"Las mujeres siguen encabezando las denuncias en el consejo como el principal grupo de atención prioritaria en un contexto donde las condiciones de interseccionalidad influyen de manera relevante en las experiencias de discriminación, así vemos que el 55.35 % de los casos corresponde a mujeres frente al 38.35 de hombres y un 6.24 de intervenciones de oficio, anónimas o colectivas", afirmó Paola Ortiz Chávez, coordinadora de Atención y Educación del Copred.

Principales motivos reportados

Se aseguró que los principales motivos de discriminación durante 2025 fueron: condición de salud, embarazo, género, discapacidad e identidad de género.

En el tema de discriminación por embarazo, se informó que en los últimos 11 años se han registrado más de 900 casos en la Ciudad de México.

"Y esta es solamente la punta del iceberg; evidentemente, el número de personas que vienen a denunciar al Copred es muchísimo menor que la realidad", aseguró la presidenta del Consejo, Geraldina Gonzáles de la Vega.

De igual forma, se señaló que la atención a personas con discapacidad y a la población LGBTTTIQ+ se mantiene entre los tres grupos de atención prioritaria con mayor número de casos, comparado con el año anterior. Además, la mayoría de las atenciones realizadas durante el año 2025 corresponden al ámbito laboral, con un 69% de los casos.

Asimismo, de las dos mil 225 atenciones brindadas durante 2025, mil 646 fueron en la modalidad de orientación, 389 por gestión, 150 por queja, 59 por canalización y 14 por reclamación, así como dos expedientes de queja y tres de reclamación de atenciones brindadas en el 2024.

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KR