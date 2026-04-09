Fracking: qué es y cómo afecta al medioambiente, según Greanpeace

Para entender la magnitud del debate, primero debemos definir qué es la fractura hidráulica. El fracking es un procedimiento especializado para obtener hidrocarburos, específicamente gas y petróleo, que se encuentran alojados en formaciones rocosas de muy baja permeabilidad.

Estas reservas no fluyen de manera natural, pues están atrapadas en capas de roca situadas a profundidades que oscilan entre los mil y 5 mil metros. El proceso técnico es complejo y requiere una infraestructura de gran escala para ser efectivo.

La operación comienza con la perforación de un pozo en sentido vertical hasta alcanzar la profundidad donde se localiza la roca madre. Una vez en el punto exacto, el taladro realiza un giro para continuar de forma horizontal, extendiéndose por un tramo que puede superar el kilómetro y medio de longitud.

El proceso de fractura paso a paso

Cuando la perforación está lista, se procede a la fase de inyección. Se introduce con una presión extrema una combinación compuesta por agua, arena y cientos de aditivos químicos.

Esta presión logra fisurar la roca, permitiendo que los hidrocarburos se liberen. Una vez que la piedra se quiebra, los recursos energéticos pueden ascender a la superficie para su recolección y procesamiento posterior.

Sin embargo, esta aparente solución energética conlleva un lado oscuro. Se considera una práctica intrínsecamente dañina tanto para el entorno natural como para los asentamientos humanos que colindan con los campos de explotación.

Impactos críticos en el agua y el aire

Uno de los mayores puntos de fricción es la incompatibilidad de esta industria con la agricultura sostenible. La necesidad de perforar de manera ininterrumpida crea un ciclo de contaminación constante que degrada el suelo y el paisaje de forma irreversible.

Expertos señalan que el fracking no solo altera la superficie, sino que compromete recursos fundamentales. Según datos de la Alianza Mexicana contra el Fracking y el Center for Biological Diversity de Estados Unidos, los riesgos son tangibles y están documentados.

CANVA

La cantidad de líquido vital necesaria es alarmante. Para completar el proceso de fractura en un solo pozo, se requieren volúmenes que van desde los 9 mil hasta los 29 mil metros cúbicos de agua, lo que reduce drásticamente la disponibilidad de agua potable en las regiones cercanas.

Puntos clave: Los riesgos irreversibles de la técnica

Para comprender por qué organizaciones globales mantienen su postura en contra, es necesario revisar los efectos secundarios más graves que genera esta actividad:

Contaminación de acuíferos: El fluido utilizado contiene entre un 1% y 2% de químicos tóxicos. Sustancias como el benceno, tolueno, xileno y metanol pueden filtrarse hacia mantos freáticos, volviendo el agua cancerígena para el consumo humano.

El fluido utilizado contiene entre un 1% y 2% de químicos tóxicos. Sustancias como el benceno, tolueno, xileno y metanol pueden filtrarse hacia mantos freáticos, volviendo el agua cancerígena para el consumo humano. Retorno de residuos: Se estima que entre el 9% y el 80% del fluido inyectado regresa a la superficie, contaminando los suelos de forma directa.

Se estima que entre el 9% y el 80% del fluido inyectado regresa a la superficie, contaminando los suelos de forma directa. Emisiones de Metano (CH4): La liberación de este potente gas de efecto invernadero acelera el calentamiento global de manera más agresiva que el dióxido de carbono.

La liberación de este potente gas de efecto invernadero acelera el calentamiento global de manera más agresiva que el dióxido de carbono. Actividad sísmica: Investigaciones de la Universidad Cornell han vinculado directamente la inyección de fluidos a alta presión con la generación de sismos en zonas antes estables.

Investigaciones de la Universidad Cornell han vinculado directamente la inyección de fluidos a alta presión con la generación de sismos en zonas antes estables. Erosión y pérdida de biodiversidad: La fragmentación del hábitat natural para construir plataformas y caminos daña los ecosistemas y desplaza a las especies locales.

Una amenaza para la salud pública y el clima

El uso de componentes como el 2-butoxietanol en las mezclas de inyección no solo es un riesgo ambiental, sino una amenaza directa para la salud de los trabajadores y residentes. La exposición a estos compuestos se asocia con diversas enfermedades crónicas.

Además de los riesgos químicos, la estabilidad geológica se ve comprometida. La estabilidad climática también está en juego debido a las fugas constantes de gases que ocurren durante todas las etapas de la extracción y transporte.

Aunque el fracking se presenta como una vía para aprovechar nuevas reservas, los análisis técnicos sugieren que su huella ecológica es demasiado profunda. El deterioro ambiental persistente y los peligros para la vida hacen de esta técnica un tema de debate obligatorio en la agenda energética actual.

"El fracking es una técnica diseñada para extraer hidrocarburos, como gas y petróleo, que se encuentran atrapados en rocas de baja permeabilidad a profundidades de entre mil y 5 mil metros".

Ante la evidencia presentada por instituciones como la Universidad Cornell, la discusión sobre la transición hacia energías más limpias cobra una relevancia sin precedentes. La protección de los recursos hídricos y la prevención de desastres naturales provocados por el hombre son, hoy más que nunca, prioridades globales.

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