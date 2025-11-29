El mes de noviembre está por llegar a su fin y, con él, la cuenta regresiva para el ansiado periodo de vacaciones de Navidad se acerca. Millones de estudiantes a lo largo y ancho de México esperan con gran emoción el final de la primera parte del ciclo escolar 2025-2026, para así poder aprovechar el tiempo libre, comúnmente dedicado a la convivencia con la familia, el descanso de las tareas y las idas a la escuela, y las celebraciones de fin de año. Sin embargo, surge la pregunta, ¿cuándo inicia y termina el siguiente tiempo sin clases? Esto es lo que se sabe según la SEP,

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó su calendario oficial para el periodo escolar actual, como hace de forma común al acercarse el fin del ciclo anterior. Este ciclo en curso incluye las fechas a tomar en cuenta para que toda la comunidad escolar pueda organizar sus actividades con tiempo y en forma. El documento, disponible en su página web oficial, no solo especifica las fechas de comienzo y fin de las clases, sino que también ofrece la posibilidad de sacar cuentas sobre la duración exacta de las vacaciones de fin de año.

¿Cuánto tiempo durarán las vacaciones de Navidad?

De acuerdo con el documento oficial publicado por la SEP, el periodo de vacaciones de Navidad o de invierno empezará el lunes 22 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el martes 6 de enero de 2026. Esto asegura un periodo de descanso que abarca la Nochebuena, la Navidad, el Año Nuevo y el tradicional Día de Reyes.

Sin embargo, la reincorporación de los estudiantes a las aulas será hasta después del 6 de enero. Los días que siguen, el miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de enero, fueron destinados por la autoridad educativa de México para la realización de Talleres Intensivos de Formación Continua para el personal docente. Estos días son muy importantes para la planeación y actualización de estrategias pedagógicas de los maestros. Por esta razón, los estudiantes volverán a sus actividades académicas regulares hasta el lunes 12 de enero de 2026.

En total, contando el fin de semana previo al 22 de diciembre y sumando los días de taller docente que extienden el receso estudiantil, los alumnos gozarán de un total de 22 días de descanso de forma continua.

¿Hasta cuándo habrá otras vacaciones después de Navidad?

Una vez que termine el receso entre diciembre y enero, el siguiente periodo vacacional según el calendario de la SEP son las vacaciones de Semana Santa y Pascua. En esta ocasión, el descanso primaveral tendrá lugar en el mes de abril de 2026, ofreciendo otro momento ideal para el descanso y la recreación.

