Una explosión, originada por el almacenamiento ilegal de pirotecnia en una casa, causó la muerte de tres personas y dejó a otras seis heridas en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

El suceso tuvo lugar en una propiedad situada en la calle Olmo Siberiano, dentro de la colonia Los Olmos, la cual colinda con el municipio de Apodaca.

Saldo por la explosión en Pesquería

Hasta el último corte, Protección Civil de Nuevo León confirmó que en el lugar murió una persona y otras dos fallecieron en distintos hospitales.

Además, seis personas resultaron lesionadas, entre ellas dos bebés.

Los heridos fueron identificados como Melany Ana Sofía Cisneros Rodríguez, de un año y 6 meses; Luka Azael Delgado Rodríguez, de 3 años; Dayra Jimena García Zapata, de 15; Krisna Alizee Delgado Rodríguez, de 16; Jaime Martínez Ramírez, de 29; y Ana Elizabeth Rodríguez, de 39 años.

En el caso de la joven Jimena García Zapata, se informó que presentó quemaduras de segundo y tercer grado en el 100% de su cuerpo.

En redes sociales circulan videos del estallido.

Capta cámara de seguridad el momento de la trágica explosión en Pesquería, NL… pic.twitter.com/RLOI4lqXY4 — Julio César Cano (@JulioCesar_Cano) November 29, 2025

Daños a viviendas por la explosión

La explosión e incendio provocó daños en tres viviendas que colapsaron en su totalidad, y otras 19 que resultaron con daños parciales.

Vecinos señalaron que el propietario de la vivienda donde se originó la explosión, almacenaba pirotecnia y vendía cohetes en el lugar.

Señalaron que aunque ya había sido multado, continuó con la actividad ilícita.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones arribó al sitio para la indagatoria de ley.

El incendio fue controlado durante la madrugada de hoy sábado por el cuerpo de Bomberos de Nuevo León, y brigadistas de Protección Civil del Estado y de los municipios de Pesquería, Apodaca, Monterrey y Juárez.

