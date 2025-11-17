SEP: Quiénes serán los beneficiados con las vacaciones de Navidad 2025

A medida que el año 2025 se acerca a su final, el periodo de vacaciones de invierno aparece en el calendario como uno de los descansos más esperados. Esta pausa no es solo un cese de las actividades académicas, sino que representa un momento ideal para recargar energías después de un ciclo de trabajo intenso y, al mismo tiempo, permite disfrutar plenamente de la atmósfera festiva de la temporada decembrina, con sus tradiciones de Navidad y Año Nuevo.

Quiénes serán los beneficiados con las vacaciones de Navidad 2025

Esta larga pausa será especialmente beneficiosa para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, quienes obtienen un merecido respiro de la rutina escolar. Sin embargo, el alcance del descanso se extiende a toda la comunidad educativa. Es un excelente momento para los maestros para desconectarse de las aulas y prepararse para el siguiente periodo, así como para las familias, que encuentran en este tiempo sin clases la posibilidad de pasar más tiempo juntos y fortalecer sus lazos afectivos, algo fundamental en el desarrollo integral de los alumnos.

Las fechas oficiales: calendario SEP 2025-2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer de manera oficial las fechas con la publicación de su calendario antes del inicio del ciclo escolar en curso, con lo que confirmó que estas vacaciones de invierno se extenderán por casi tres semanas completas, lo que es positivo para millones de alumnos y docentes en todo el país:

Último día de clases: viernes 19 de diciembre de 2025

Inicio de las vacaciones de Navidad: Lunes 22 de diciembre de 2025

Fin de las vacaciones: Martes 6 de enero de 2026

¿Por qué van a durar tanto las vacaciones de invierno?

Aunque el periodo vacacional tradicionalmente concluye el Día de Reyes, el 6 de enero, el regreso efectivo a las aulas será hasta después. Esta extensión en el descanso se debe a la capacitación de los profesores, según indica la propia SEP.

Los días 7, 8 y 9 de enero estarán enteramente dedicados a los Talleres Intensivos de Formación Continua para Docentes.

Dado que los maestros estarán ocupados en esta formación intensiva, los estudiantes de educación básica no tendrán actividades en las escuelas durante esas fechas. Esto se traduce en que el regreso a los salones de clases será hasta el lunes 12 de enero de 2026, un tiempo perfecto y prolongado para disfrutar de las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y y hasta la Rosca de Reyes.

