La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) desplegará mil 314 elementos para resguardar la seguridad durante el desfile navideño Bolo Fest 2025 de Liverpool, que se realizará a las 15:00 horas de este sábado 29 de noviembre en la Ciudad de México.

En el operativo de vigilancia se contará con el apoyo de 104 unidades, 36 motocicletas, cinco grúas, una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de un helicóptero de agrupamiento Cóndores.

Las y los policías asignados a la vigilancia, seguridad y control de tránsito durante este evento, que se realiza para inaugurar la temporada de Navidad 2025, también realizarán cortes a la circulación para evitar congestionamientos y garantizar la movilización peatonal.

¿Cuál es la ruta del desfile Bolo Fest en la Ciudad de México?

La ruta del desfile en la Ciudad de México, dada a conocer por la SSC, comenzará en el Monumento a la Revolución, continuará por Paseo de la Reforma, pasará por la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a Cuitláhuac, el Ángel de la Independencia y concluirá en la Torre Mayor.

Las alternativas viales al evento son: el Circuito Interior, el Eje 1 Norte, la avenida Chapultepec, Dr. Río de la Loza, el Eje Central Lázaro Cárdenas y la avenida Arcos de Belén, informó la SSC.

¿Cuánto cuesta ir al desfile de Liverpool?

Liverpool anunció en sus redes sociales que el evento será de acceso libre y gratuito para el público, por lo que no tiene costo alguno. Se anticipa la asistencia tanto de habitantes de la CDMX como de turistas. Para quienes no puedan asistir, la empresa también ofrecerá una transmisión en vivo del desfile a través de sus canales de YouTube y TikTok.

El Bolo Fest 2025 se mantiene como una celebración tradicional de la CDMX en la temporada decembrina, buscando ofrecer un ambiente de fiesta y diversión para personas de todas las edades.

