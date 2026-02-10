Usuarios reportan la caída de Rappi en México

La tarde de este martes 10 de febrero, alrededor de las 14:15 horas, usuarios de la plataforma colombiana Rappi comenzaron a reportar su caída a través de redes sociales.

El descontento no tardó en hacerse visible, especialmente durante la hora de comida, cuando muchos intentaban ordenar su platillo del día. Algunos usuarios señalaron fallas al iniciar sesión, mientras que otros, que ya se encontraban dentro de la aplicación, reportaron problemas al intentar realizar pedidos.

La caída afectó a usuarios en distintas partes del país, principalmente en Guadalajara y la Ciudad de México.

Una usuaria comentó: “Los más afectados son los repartidores, porque me enseñó su pantalla y no le aparecía si el cobro se efectuó con tarjeta” . Con esta interrupción, ya se registran cuatro microcaídas a lo largo del día, siendo esta la más prolongada y con más reportes.

Además, varios clientes mencionaron una repentina baja en los precios dentro de la app; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si existe relación entre estos descuentos y las fallas del sistema.

Rappi ha enfrentado en los últimos meses diversos problemas, no solo en sus servidores, sino también en su posición dentro del mercado. Temas legales y conflictos con repartidores y clientes han afectado la reputación de la aplicación.

DOWNDETECTOR

