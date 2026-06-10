Usuarios del Nacional Monte de Piedad exigen la devolución de sus prendas

La incertidumbre crece entre miles de clientes del Nacional Monte de Piedad que mantienen objetos empeñados en la institución. Ante diversas inquietudes sobre el acceso a sus bienes, usuarios han comenzado a exigir la devolución de sus prendas y claridad sobre los procedimientos para recuperarlas. La situación ha generado preocupación entre quienes dependen de este servicio financiero y buscan recuperar artículos de valor personal o económico.

La institución enfrenta la huelga más larga de su historia, con más de 300 sucursales cerradas en todo el país durante más de siete meses, lo que ha dejado a miles de usuarios, especialmente adultos mayores, sin acceso a créditos y preocupados por sus prendas.

La frustración de los usuarios se ha hecho evidente a través de diversas plataformas, donde exigen soluciones inmediatas ante el prolongado cierre, pues muchos de ellos afirman ya haber desempeñado sus cosas, y tenme que a pesar de ello les cobren intereses extras.

“Lo que deben hacer es congelar los intereses a la fecha que cerraron”, “¿Cuando me devuelven mi prenda?”, “Pero los que ya pagamos cuánto dinero nos devolverán por pagar y sacar nuestras prendas? Porque ustedes un día que se pase, luego cobran bastante, en mi caso ya desempeñé, y ¿a caso me pagarán intereses por pagarlo? Abran ya”, señalaron varios clientes afectados, reflejando el temor generalizado de perder sus bienes por la acumulación de deuda.

Por su parte, el Nacional Monte de Piedad ha intentado calmar los ánimos mediante comunicados oficiales, asegurando que el patrimonio de los pignorantes no corre riesgo: “Debido al cierre de las sucursales no es posible realizar la entrega de las prendas; tus prendas estarán seguras en todo momento hasta que podamos hacer la entrega de ellas”.

La institución asegura que están haciendo todo lo posible por restablecer el servicio, y para más seguridad invitan a los usuarios a estar pendientes de su pagina oficial en donde podrán mantenerse al tanto de cualquier información que se actualice.

Recomendaciones de autoridades y expertos financieros a los usuarios

Ante la incertidumbre prolongada, diversas autoridades financieras y expertos han emitido recomendaciones urgentes para los pignorantes. Se aconseja a los afectados revisar periódicamente el estado de sus contratos, verificar las fechas de vencimiento y guardar todos sus comprobantes de empeño.

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Además, se sugiere realizar los refrendos disponibles dentro de los plazos establecidos a través de los canales alternativos habilitados, como aplicaciones móviles y tiendas de conveniencia. Estas medidas preventivas son fundamentales para evitar costos adicionales y facilitar la recuperación de los bienes una vez que las sucursales reanuden sus operaciones normales.

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KR