Miércoles, 10 de Junio 2026

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¿Dónde habrá pantallas para ver GRATIS el México vs Sudáfrica en CDMX?

Vive y disfruta la inauguración del Mundial 2026 en el Zócalo o en estas 18 sedes dentro de la ciudad

Por: El Informador

El Zócalo capitalino se transformará en el epicentro de la celebración durante los 39 días que durará el torneo. CANVA

El Zócalo capitalino se transformará en el epicentro de la celebración durante los 39 días que durará el torneo. CANVA

La pasión futbolera se vivirá en grande en la Ciudad de México con el esperado encuentro entre México y Sudáfrica. Para quienes quieran disfrutar del partido en un ambiente festivo y sin gastar dinero, diversas plazas, parques y espacios públicos instalarán pantallas gigantes para seguir cada jugada en vivo. Te contamos dónde estarán ubicadas y qué opciones tienes para apoyar al Tricolor de manera gratuita.

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Luego de una larga espera por fin este jueves 11 de junio comenzará el Mundial de Fútbol 2026, en el que el país azteca es sede albergando no sólo partidos, sino también la inauguración que se llevará a cabo en el emblemático Estadio Ciudad de México.

¿Dónde ver gratis el partido de México vs Sudáfrica? 

Zócalo Capitalino: El FIFA Fan Fest es uno de los principales lugares donde podrán verse todos los partidos de la copa, con una pantalla gigante de más de 500 metros cuadrados y una capacidad masiva para disfrutar los 104 partidos, aunque tienes que llegar temprano ya que esta opción tiene cupo limitado. 

Principales sedes por Alcaldía: Además del FIFA Fan Fest se han habilitado 18 espacios, siendo diversos parques y deportivos en distintas demarcaciones para proyectar los encuentros en pantallas de alta calidad y sin comerciales.

Alcaldía Sede/Lugar
Álvaro Obregón Parque La Bombilla
Iztapalapa Utopía Meyehualco
Gustavo A. Madero Deportivo Hermanos Galeana 
Gustavo A. Madero Campos Revolución
Magdalena Contreras Unidad Independencia
Coyoacán Parque de la Constitución / La Consolación
Tlalpan Deportivo Vivanco
Xochimilco Deportivo Xochimilco
Azcapotzalco Parque Tezozómoc
Benito Juárez Parque Las Américas
Iztapalapa Central de Abasto
Miguel Hidalgo Parque Cri-Cri
Cuajimalpa Deportivo San Mateo Atenco
Milpa Alta Deportivo San Francisco Tecoxpa
Cuauhtémoc Plaza Garibaldi
Tláhuac Bosque de Tláhuac
Iztacalco Deportivo Leandro Valle
Venustiano Carranza Utopía Eduardo Molina 

En ambas opciones podrás disfrutar de una amplia oferta gastronómica para acompañar como snack mientras miras los partidos.

Detalles sobre el espectáculo de inauguración previo al partido

Quienes asistan a las pantallas públicas no solo disfrutarán del partido, sino también de un espectáculo de talla internacional. Fuentes internacionales han confirmado que la ceremonia de inauguración comenzará 90 minutos antes del partido inicial. 

El show estará encabezado por la estrella colombiana Shakira y el artista nigeriano Burna Boy, quienes interpretarán en vivo "Dai Dai", la canción oficial del torneo. Además, el evento celebrará la cultura mexicana con la participación de reconocidos talentos locales como Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs y Los Ángeles Azules, acompañados de elementos tradicionales como el papel picado.

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