Calentamiento global: Tierra superará los 1.5 grados en 2030

De acuerdo con el informe “Indicadores del Cambio Climático Global” (IGCC), publicado este jueves en la revista científica Earth System Science Data, el calentamiento global alcanzó los 1.37 grados Celsius en 2025 y podría rebasar el umbral de 1.5 grados hacia el año 2030.

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El estudio, desarrollado por más de 70 investigadores pertenecientes a 56 instituciones de 17 países, advierte que la temperatura del planeta continúa aumentando a un ritmo acelerado. Los científicos estiman que, de mantenerse la tendencia actual, en aproximadamente cuatro años se superará el límite de 1.5 grados centígrados respecto a la era preindustrial, meta que la comunidad internacional buscó preservar mediante el Acuerdo de París para evitar los impactos más severos del cambio climático.

Aumento doble en las últimas décadas

Entre algunas de sus conclusiones, se resalta que el desequilibrio energético de la Tierra —indicador que mide la velocidad con la que el calor se acumula en el sistema climático— ha aumentado más del doble en las últimas décadas.

Piers Forster, director del Centro para el Futuro Climático de la Universidad de Leeds y autor principal, considera "clave" el citado indicador, "ya que proporciona una métrica crucial del ritmo del cambio climático".

El experto opina que "sin la influencia humana, debería ser cercano a cero, pero ha ido aumentando desde la década de 1970; ahora se encuentra en un nivel récord debido a que se duplicó en las últimas décadas".

Los expertos concluyen además que las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) se encuentran actualmente en un nuevo máximo histórico, con 56 mil 800 millones de toneladas (gigatoneladas [Gt]) de emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2e) en 2024, principalmente derivadas de la quema de combustibles fósiles.

Según esto, 2025 fue el tercer año más caluroso jamás registrado, lo que concuerda con el nivel de calentamiento provocado por actividades humanas, al tiempo que la variabilidad natural del sistema climático tuvo un efecto limitado sobre las temperaturas medias globales el año pasado.

Samantha Burgess, la directora adjunta del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), remarca que estos hallazgos muestran "que casi todo el calentamiento registrado durante la última década fue impulsado por actividades humanas".

"Los efectos sobre los medios de subsistencia y los ecosistemas ya se están sintiendo en todo el mundo y se acelerarán a medida que las temperaturas continúen aumentando", destaca.

Dióxido de carbono podría agotarse en tres años

El informe actualiza asimismo el presupuesto de carbono restante, es decir, la cantidad total de dióxido de carbono que todavía puede emitirse para mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados. De acuerdo con la nueva estimación, a partir del comienzo de 2026 quedaban 130 mil millones de toneladas de CO2, un presupuesto que podría agotarse en unos tres años si se mantienen los niveles actuales de emisiones de CO2.

El estudio incluye este año, además, un nuevo indicador: el número de días con olas de calor marinas, que se ha más que triplicado a nivel mundial entre 1991 y 2025 , en consonancia con el calentamiento continuado de la superficie del océano, de modo que solo en 2025 se registraron 65 días de olas de calor marinas.

Al respecto, la profesora June-Yi Lee, del Centro de Investigación en Ciencias Climáticas de la Universidad Nacional de Pusan, destaca que estas son "cada vez más frecuentes, lo que concuerda con el calentamiento continuo de la superficie oceánica".

Estos fenómenos, agrega, "perjudican los ecosistemas marinos y, al mismo tiempo, amenazan la producción de alimentos, las economías y la protección costera".

KR