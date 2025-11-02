«Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía. No nos queda de otra. Está en nuestra vida, está en riesgo la vida de nuestro gobierno y la de nuestros ciudadanos... No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados», había dicho en septiembre el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, durante una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, donde fue cuestionado sobre su estrategia de seguridad y la presencia de cárteles del crimen organizado en el municipio michoacano. Anoche fue ultimado a tiros en la plaza principal.

Manzo, que de 2021 a 2024 fue diputado federal como miembro de Morena, se separó del partido para ganar la presidencia de Uruapan como candidato independiente. Durante 2025, ya en funciones, en diversas ocasiones exigió la intervención del gobierno de Claudia Sheinbaum para enfrentar la delincuencia en la región, la cual ha encontrado en la riqueza de la producción de aguacate una fuente de ingresos ilícitos, principalmente mediante la extorsión a los productores, pero también a través de la comercialización ilegal.

El alcalde había denunciado la colusión de gobiernos anteriores con el crimen organizado e incluso ofreció recompensas a policías municipales que abatieran a sicarios.

«Hemos podido avanzar, pero hace falta mayor determinación, no solamente del gobierno del Estado, sino de la presidenta de México, del secretario Omar Harfuch... Le he hecho un llamado de auxilio, para que él personalmente venga a este municipio que está dentro de los focos rojos a nivel nacional. Hasta este momento, ni la presidenta de México ni Omar Harfuch han visitado Uruapan», dijo en la misma entrevista.

El peor temor de Manzo se materializó anoche, mientras participaba en el Festival de Velas, que se realizaba como parte de las actividades culturales por el Día de Muertos. Alrededor de las 20:00 horas, un comando de sicarios abrió fuego en su contra. Seis balas hicieron blanco en el cuerpo del alcalde, quien, aún con vida, fue trasladado al hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió poco después.

Escoltas de Manzo Rodríguez abatieron en el sitio a uno de los sicarios y detuvieron a dos más, quienes ya son investigados para determinar a qué cártel del narcotráfico pertenecen. Según datos de la Fiscalía de Michoacán, en Uruapan operan las organizaciones criminales Cártel Jalisco Nueva Generación, Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.