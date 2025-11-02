Matan a 9 alcaldes durante el actual Gobierno Federal

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue asesinado la tarde de este sábado durante un ataque armado en el centro de aquella ciudad. El crimen se dio durante la inauguración del Festival de Velas, evento con gran afluencia en la región.

Es el séptimo alcalde que es asesinado durante la actual administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum y que comenzó el 1 de octubre de 2024.

El primero fue Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, asesinado y decapitado el 6 de octubre de 2024. El alcalde había tomado posesión apenas 6 días antes, pero fue asesinado tras amenazas.

El segundo crimen ocurrió el 15 de octubre de 2024, cuando Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha, Oaxaca, fue atacado en su cada con un arma blanca.

El 15 de diciembre del mismo año, Jesús Franco, alcalde de Tancanhuitz, en San Luis Potosí, fue acribillado por sicarios.

El 15 de mayo de este 2025, el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca, Mario Hernández García, y dos policías municipales fueron asesinados en una emboscada ocurrida en el camino que comunica a la cabecera municipal con la comunidad de Piedra Liza.

El quinto crimen contra alcaldes sucedió el día 2 de junio. Se trató de Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, Guerrero, quien falleció tras haber sido víctima de un presunto intento de asalto sobre la Autopista del Sol.

Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, Michoacán, y su escolta fueron asesinados a tiros a bordo de su camioneta afuera de su domicilio el día 6 de junio, acrecentando los crímenes contra alcaldes de aquella entidad.

Te recomendamos: Gobernador de Sonora confirma 23 muertos por incendio en tienda de Hermosillo

El 15 de junio, Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, fue asesinada al interior del Palacio municipal de dicha población. Durante el ataque también murió el representante de la comunidad de Agua Caliente, Eli García Ramírez.

Dos días después, el 17 de junio, la presidenta municipal de Tepalcatepec, Michoacán, Martha Laura Mendoza, fue asesinada a tiros afuera de su domicilio y en el ataque también falleció su esposo, Ulises Sánchez Ochoa.

NA