El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que no se descarta ninguna línea de investigación en el asesinado del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez.

Detalló en conferencia de prensa que ya se tiene ubicado el lugar de alojamiento del agresor del presidente municipal.

García Harfuch dijo que esto fue con base en los videos del C5, también realizan entrevistas a los testigos y se solicitaron videos a los comercios aledaños para recabar más información.

Confirmó que desde diciembre Carlos Manzo contaba con protección asignada y en mayo de este año un reforzamiento adicional. "Su seguridad estaba a cargo de policías municipales y de la Guardia Nacional de 14 elementos, además de dos vehículos oficiales", dijo Harfuch.

El titular de seguridad dijo: "no habrá impunidad, y llegaremos hasta sus últimas consecuencias y todos los responsables serán detenidos".

¿Qué ocurrió con Carlos Manzo?

El presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, murió en el hospital, luego de haber sido atacado a tiros la noche de este sábado mientras inauguraba el Festival de Velas en la plaza principal de esa ciudad.

En el lugar también fueron heridos el regidor Víctor Saladitas, una empleada municipal, así como un escolta del alcalde.

Te puede interesar: Frente frío 12 dejará fuertes lluvias y ambiente helado este domingo

De acuerdo con los primeros informes, se dio a conocer que al iniciar ese evento y en medio de miles de personas, dos hombres armados dispararon en contra del presidente municipal independiente. Al repeler el ataque, el cuerpo de seguridad y elementos policiales hirieron a uno de los agresores que al parecer murió en el trayecto al hospital y detuvieron a otro más.

*Con información de SUN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV