Asesinan a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, durante Festival de Velas

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue asesinado la tarde de este sábado durante un ataque armado en el centro de la ciudad, informó el Gabinete de Seguridad de México a través de sus redes oficiales.

De acuerdo con el comunicado, la agresión ocurrió mientras el edil se encontraba participando en actividades públicas en el primer cuadro de Uruapan. En el hecho, dos personas fueron detenidas como presuntas responsables, y uno de los atacantes perdió la vida durante la respuesta de las fuerzas de seguridad.

“Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida”, informó la dependencia en su cuenta oficial de X (@GabSeguridadMX).

Tras el ataque, las autoridades desplegaron un operativo en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes. Elementos del Gobierno de Michoacán, junto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, realizan patrullajes y labores de supervisión en el área donde ocurrió el crimen.

El Gabinete de Seguridad aseguró que este homicidio no quedará impune y que ya se trabaja en la investigación para esclarecer los hechos y determinar las motivaciones del atentado.

Carlos Manzo, quien se desempeñaba como presidente municipal independiente, había participado recientemente en actividades culturales y sociales del municipio, entre ellas la inauguración del Festival de Velas, evento con gran afluencia en la región.

TAMBIÉN LEE: Incendio en tienda de Sonora deja 22 muertos y varios heridos

YC