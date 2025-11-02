El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante el Festival de las Velas, sacudió al municipio, una de las ciudades más emblemáticas de Michoacán.

Uruapan, conocido como la “capital mundial del aguacate”, no solo destaca por su riqueza natural y cultural, sino también por su importancia económica y su historia marcada por contrastes entre tradición y violencia.

¿Cómo es Uruapan, Michoacán?

Uruapan es una de las ciudades más importantes de Michoacán, reconocida por su riqueza natural, su historia purépecha y su papel como motor económico del estado. Es la segunda urbe más poblada de Michoacán, con casi 300 mil habitantes, y es conocida en todo el mundo como la “capital mundial del aguacate” gracias a la calidad y volumen de su producción agrícola.

Ubicada entre la Tierra Caliente y la Meseta Purépecha, Uruapan destaca por su diversidad cultural, su gastronomía tradicional —con platillos como las corundas, uchepos, churipo y atoles regionales—, y por su papel como centro comercial y turístico del occidente mexicano.

En su territorio se encuentra el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, uno de los atractivos naturales más visitados del estado.

Su nombre tiene raíces purépechas y se traduce comúnmente como “lugar donde los árboles siempre tienen frutos” o “lugar de la eterna primavera”, lo que refleja la fertilidad y belleza de su entorno. Su origen se remonta al siglo XVI, cuando el fraile Juan de San Miguel fundó los nueve barrios originales que aún conservan su identidad y tradiciones, esto de acuerdo con la página del gobierno de México.

A pesar de su riqueza cultural y natural, Uruapan también enfrenta desafíos relacionados con la inseguridad y la violencia, como lo evidenció el reciente asesinato de su alcalde, Carlos Manzo, ocurrido durante un acto público.

Este hecho trágico ha puesto nuevamente a la ciudad en el foco nacional, mostrando el contraste entre su esplendor histórico y los problemas que actualmente aquejan a la región.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV