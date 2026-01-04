Una de cada cinco mujeres es víctima de violencia digital en México

Una de cada cinco mujeres que usan internet en México ha sido víctima de violencia digital, ya que en ocasiones se desconoce lo que ocurre cuando se comparte una fotografía en las redes sociodigitales, destacó la profesora y directora del Seminario de Derecho Internacional, de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rosa Jiménez Rodea.

"Una vez en internet, las imágenes se quedan, razón por la cual estamos en una situación peligrosa", señaló al participar en la mesa de diálogo Juventudes: Violencia de género en redes sociales y la inteligencia artificial.

La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que, de las violencias, la que ha crecido de manera exponencial es la digital, apuntó la especialista de la UNAM.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2024, en México, 22% de las mujeres que usan internet han padecido violencia digital: 10.6 millones de ellas, una de cada cinco, han sido víctimas, detalló.

En el encuentro, organizado por el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH), la académica consideró que la violencia digital ha generado grandes problemas; todas las personas, sin importar el sexo o género, pueden ser víctimas de ese fenómeno que tiene efectos constantes y perdurables en la autoestima y seguridad.

El moderador de la mesa, Rubén Francisco Pérez Sánchez, investigador del PUDH, mencionó que estamos inmersos en un mundo digital: unos de manera consciente, otros no, "lo cual es más riesgoso". Vivimos una revolución de la información en los espacios digitales y, aunque en principio hay normas para publicarla, habría que preguntarse si la normatividad funciona.

