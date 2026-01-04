Costos del Registro Civil en CDMX para este 2026

Durante 2026, los trámites en el Registro Civil de la Ciudad de México mantendrán diversos ajustes en sus tarifas, de acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal local. Los costos aplican a partir del 1 de enero y contemplan servicios relacionados con matrimonios, nacimientos, defunciones, divorcios y reasignaciones sexo-genéricas, entre otros.

En el caso de los matrimonios, la celebración dentro de los juzgados del Registro Civil tendrá un costo de mil 652 pesos, mientras que los matrimonios a domicilio —cuando el juez acude al lugar elegido por los contrayentes— ascenderán a tres mil 319 pesos. Si la unión se celebra fuera de la circunscripción del juez, el costo será de 10 mil 153 pesos, uno de los montos más altos dentro del listado oficial.

Por su parte, el cambio de régimen patrimonial dentro del matrimonio, es decir, la modificación del acuerdo económico entre los cónyuges (por ejemplo, de bienes mancomunados a separados o viceversa), tendrá un costo también de tres mil 319 pesos.

Los divorcios administrativos —aquellos que se tramitan directamente en el Registro Civil sin juicio judicial cuando hay mutuo acuerdo y no existen hijos menores— costarán mil 652 pesos.

En cuanto a los actos relacionados con el registro de nacimientos, el trámite a domicilio tendrá un costo de 512 pesos, mientras que el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación sexo-genérica (para personas trans que solicitan el cambio de identidad de género en sus documentos) tendrá un costo de 329 pesos.

El registro de defunciones mantiene un costo de 328 pesos, de acuerdo con la tarifa publicada en el Código Fiscal de la Ciudad de México.

El Gobierno capitalino recordó que la mayoría de los trámites del Registro Civil pueden iniciarse o agendarse en línea a través del portal oficial tramites.cdmx.gob.mx, donde también se puede consultar la lista completa de servicios, requisitos y formas de pago.

Con estos ajustes, el Registro Civil busca mantener actualizados los costos de operación de sus servicios esenciales, a la par de garantizar la accesibilidad y atención a la ciudadanía en todos los actos del estado civil.

EE