La soberanía energética es fundamental para la nación: Claudia Sheinbaum

En medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, como la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la soberanía energética es fundamental para la soberanía nacional.

Lo anterior tras supervisar la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

—¿Cuál es la importancia del petróleo en este contexto internacional (de Estados Unidos y Venezuela)?

"Es muy importante, la soberanía energética es fundamental para la soberanía nacional, muy importante. Y ahora se ha avanzado mucho en los petrolíferos, gasolina, diésel, turbosina, y tenemos que seguir avanzando en gas, gas natural", declaró en entrevista.

Cabe mencionar que, este sábado, Estados Unidos atacó Venezuela para detener a Nicolás Maduro. El presidente de EU, Donald Trump, anunció que su país "gobernará" durante la transición y muestra interés en el petróleo; el Mandatario venezolano es trasladado a New York donde será juzgado por narcoterrorismo.

Durante el evento en Hidalgo, la Mandataria defendió el carácter público de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como los cambios legales impulsados en los últimos años que, aseguró, permitieron recuperar el control del Estado sobre sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

Sheinbaum subrayó que las recientes reformas devolvieron a ambas empresas su naturaleza pública, al dejar atrás la figura de "empresas productivas del Estado", la cual —dijo— debilitaba su función social y estratégica.

"Recuperamos a CFE y a Pemex como empresas públicas del Estado, que en pocas palabras quiere decir que son empresas del pueblo de México y de la nación", expresó.

La Presidenta explicó que una de las modificaciones centrales fue al artículo 28 constitucional, mediante la cual Pemex y la CFE dejaron de ser consideradas monopolios.

Este cambio, sostuvo, transformó de fondo la dinámica del sector energético y permitió revertir una parte sustantiva de la reforma energética de 2013.

"Son empresas públicas y pueden producir la cantidad de energía eléctrica o de petróleo y petrolíferos que el país requiere, sin esa limitación", señaló.

En este nuevo marco legal, Pemex se reintegró verticalmente, dejando atrás la fragmentación en múltiples subsidiarias con consejos de administración independientes.

Ahora, tanto Pemex como la CFE cuentan con un solo consejo de administración, lo que —afirmó Sheinbaum— ha permitido mayor productividad, control, desarrollo y un combate más efectivo a la corrupción.

Al referirse a la Refinería de Tula, la mandataria indicó que su operación demuestra la capacidad de Pemex para producir petrolíferos y abandonar el modelo que privilegiaba la exportación de crudo.

"Se perdía algo esencial: la soberanía y la autosuficiencia, es decir, la capacidad de México de producir su propia gasolina, diésel y turbocinas para el desarrollo nacional", apuntó.

Actualmente, dijo, Pemex opera ocho refinerías: las seis históricas del país, la refinería Olmeca en Dos Bocas y Deer Park, en Texas, ya en plena propiedad del Estado mexicano.

En conjunto, estas instalaciones producen más de un millón de barriles diarios de petrolíferos, una cifra que no se alcanzaba desde hace dos décadas. En particular, destacó que Dos Bocas ya produce alrededor de 320 mil barriles diarios.

"Esto permite recuperar la soberanía energética", afirmó.

Sheinbaum también resaltó que la modernización de la Refinería de Tula, con la puesta en marcha de la coquizadora y otros equipos, permite producir gasolinas con menor contenido de azufre, lo que reduce los impactos negativos en la salud y el medio ambiente.

La Presidenta enmarcó la visita como un acto simbólico para iniciar 2026, al reconocer la visión del general Lázaro Cárdenas, la relevancia de la soberanía nacional y energética, y el papel de las y los trabajadores petroleros en la recuperación de Pemex.

"Reconocemos a Petróleos Mexicanos, la recuperación de esta gran empresa y, sobre todo, a quienes la hacen posible todos los días", concluyó.

