Último adiós a Edith Guadalupe: así la despidieron familiares y amigos

Familiares y amigos velan el cuerpo de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, la joven víctima de feminicidio que fue localizada en el sótano de un edificio de la colonia Nonoalco, la madrugada del viernes.

Luego de que autoridades del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México entregaran el cuerpo a sus familiares, despiden a Edith en un funeral privado en la alcaldía Iztapalapa.

¿Cómo fue el caso de Edith Guadalupe que estremeció a la Ciudad de México?

La joven salió de su casa el pasado miércoles 15 de abril para dirigirse a ub inmueble de avenida Revolución, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

Luego de que su familia no supiera más de ella, comenzaron una búsqueda por sus medios.

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Los familiares dijeron que luego de levantar una denuncia por la desaparición, un funcionario de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) les exigió dinero para comenzar las investigaciones.

Policías de investigación ingresaron al inmueble la madrugada del viernes 17 de abril y encontraron el cuerpo de Edith en el sótano del edificio bajo un montículo de arena, de acuerdo con la FGJ.

¿Qué se sabe del sujeto arrestado por el feminicidio de Edith Guadalupe?

La noche del viernes, la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján, dijo que ya se tenía identificado a un presunto responsable.

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Posteriormente, policías de Investigación aprehendieron a Juan Jesús "N", vigilante del edificio donde se encontró el cuerpo de Edith.

La tarde de este sábado se lleva a cabo la audiencia inicial de Juan Jesús.

JM

