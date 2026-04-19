Domingo, 19 de Abril 2026

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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Cancún para este domingo 19 de abril anticipa que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 24 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 25 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga
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