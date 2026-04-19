Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Cancún para este domingo 19 de abril anticipa que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Viernes 24 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Sábado 25 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México