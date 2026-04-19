Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Cancún para este domingo 19 de abril anticipa que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 24 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 25 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

