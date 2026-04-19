Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 19 de abril determina que estará con lluvia moderada con 9 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 87%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Domingo 26 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos