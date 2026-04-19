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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 19 de abril determina que estará con lluvia moderada con 9 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 87%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Domingo 26 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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