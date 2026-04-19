Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 19 de abril determina que estará con lluvia moderada con 9 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 87%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Domingo 26 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

