Ulises Lara López vuelve al centro de la conversación pública tras ser designado por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, como nuevo fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes , el área encargada de litigar los casos más importantes para el Estado mexicano.

La noticia fue confirmada por el propio Lara a través de sus redes sociales, en lo que representa un nuevo ascenso dentro de su carrera ligada al sistema de justicia y, particularmente, a la gestión de Godoy, su principal impulsora política.

¿Quién es Ulises Lara López?

Antes de este nombramiento, Ulises Lara se desempeñó como vocero y posteriormente encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), luego de que el Congreso capitalino no ratificara a Ernestina Godoy en el cargo a inicios de 2024.

Su llegada a esa posición generó controversia debido a que, en ese momento, no contaba con título profesional de abogado, requisito indispensable para ocupar la titularidad de la dependencia.

Un día después de que estallara el debate público, el 9 de enero de 2024, su nombre apareció en el Registro Nacional de Profesionistas con una cédula de Licenciado en Derecho. Según el registro, Lara se había titulado cinco años antes, el 10 de septiembre de 2019, en el Centro Universitario Cúspide de México, aunque su cédula fue tramitada apenas entonces.

Un doctorado exprés

Menos de un año después de concluir la licenciatura, el 17 de julio de 2020, Ulises Lara obtuvo el grado de doctor en Derecho por el Instituto Ejecutivo Mexicano.

De acuerdo con la documentación oficial, el programa doctoral —con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE 20182126) vigente desde 2018— tiene una duración de dos años y cuatro meses. Sin embargo, Lara completó sus estudios en tan solo 10 meses y siete días, hecho que ha despertado cuestionamientos sobre la rapidez del proceso.

Cabe destacar que la Ley General de Educación Superior establece que los estudios de doctorado deben cursarse después de la licenciatura, lo que impide realizarlos de forma simultánea.

Entre la política y la justicia

La trayectoria de Ulises Lara ha estado marcada por su cercanía con Ernestina Godoy. Su ascenso dentro de la estructura judicial comenzó en la Fiscalía capitalina, donde fue su portavoz, y continuó con cargos de mayor responsabilidad durante la gestión de la ahora titular de la FGR.

Hoy, con su designación como fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Lara López asume un papel clave dentro de la Fiscalía General de la República, encargado de atender los casos más sensibles del país.

Su carrera combina experiencia en comunicación institucional, formación jurídica acelerada y una trayectoria estrechamente vinculada a la cúpula de la justicia mexicana, factores que lo colocan nuevamente bajo el escrutinio público.

