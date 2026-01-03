Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Morelia detuvieron ayer a tres presuntos integrantes de una célula criminal del Cártel Michoacán Nueva Generación, durante un operativo realizado en calles de la Colonia San Pascual.

Entre los detenidos se encuentra Roberto Cabrera González, alias “El Betillo” y/o “El Taquero”, identificado como uno de los presuntos autores materiales del ataque armado en el que fue asesinado Hipólito Mora Chávez, fundador de las autodefensas en Michoacán, así como tres de sus escoltas.

De acuerdo con información de la corporación municipal, la detención ocurrió como resultado de recorridos preventivos realizados por oficiales de Policía Morelia. Durante estas acciones, los agentes interceptaron a los tres sujetos y les aseguraron armas de fuego largas y cortas de uso exclusivo del Ejército, además de cargadores, cartuchos y equipo táctico. Todo el material, así como los detenidos, fue puesto a disposición de la autoridad federal correspondiente.

La Secretaría de Seguridad municipal informó que, durante la intervención, se confirmó que uno de los detenidos contaba con una orden de aprehensión vigente y que había sido vinculado por otras autoridades con investigaciones consideradas de alto impacto. Posteriormente, instancias estatales y federales de seguridad confirmaron que se trataba de Roberto Cabrera González, “El Betillo”.

Las autoridades señalaron que Cabrera González tiene órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y robo calificado. Además, contaba con una ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía de Michoacán, la cual ofrecía una recompensa de 100 mil pesos a quien proporcionara información confiable que condujera a su captura, tras el homicidio de Hipólito Mora Chávez.

“El Betillo” es identificado como integrante del grupo criminal Los Viagras, organización que hace aproximadamente dos años estableció una alianza con el Cártel Nueva Generación. Junto con el grupo conocido como Los Blancos de Troya, estas organizaciones conformaron el Cártel Michoacán Nueva Generación. De acuerdo con las investigaciones, Roberto Cabrera operaba en la capital del Estado y en otros municipios, bajo las órdenes de mandos del CNG.

Durante la detención, a Cabrera González y a los otros dos sujetos se les aseguró, entre otras armas, una ametralladora Minimi calibre 7.62, así como municiones útiles para este tipo de armamento.

Los detenidos fueron identificados como Roberto Cabrera González, Fernando Javier C. y José Ernesto R., quienes quedaron a disposición de la Delegación en Michoacán de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.

Con la detención de “El Betillo”, suman dos las caídas de presuntos involucrados en el asesinato de Hipólito Mora Chávez y de sus tres escoltas, crimen perpetrado el 29 de junio de 2023 en la tenencia Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, en el municipio de Buenavista. El 19 de diciembre de ese mismo año fue detenido en la región de Tierra Caliente otro implicado, Brayan Quintero Equihua. No obstante, las autoridades mantienen pendiente la captura de quien es señalado como principal autor material del multihomicidio, Heladio Cisneros Flores, alias “La Sirena”, así como de quienes ordenaron el ataque armado y otros posibles involucrados.

