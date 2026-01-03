Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 3 de enero informa que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Lunes 5 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Martes 6 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tapalpa