Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 3 de enero informa que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Lunes 5 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 6 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

