Predial 2026: ¿Cuál es el descuento en CDMX por pago anual anticipado?

Estos beneficios forman parte de la política fiscal que busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y brindar apoyo a los hogares capitalinos

Por: El Informador

El pago puede realizarse en más de ocho mil 800 puntos de cobro, incluyendo bancos, tiendas de conveniencia, kioscos de la Tesorería y la aplicación móvil Tesorería CDMX, además del portal oficial. X / @GobCDMX

El Gobierno de la Ciudad de México informó que, durante los primeros meses de 2026, las y los contribuyentes podrán acceder a descuentos en el pago del impuesto predial si realizan su pago de forma anual y anticipada.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), los beneficios fiscales estarán disponibles a partir del 1 de enero y hasta el 29 de febrero de 2026. Quienes liquiden su predial en este periodo obtendrán un descuento del 8% durante enero y del 5% en febrero, con el objetivo de incentivar el pago puntual y apoyar la economía familiar. 

LEE: ¡Que no se te pase! Ya hay calendario de verificación vehicular 2026 para CDMX

Estos beneficios forman parte de la política fiscal impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, que busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y brindar apoyo a los hogares capitalinos.

Descuentos adicionales para grupos vulnerables

Además de los estímulos por pronto pago, la administración capitalina ofrece cuotas fijas y reducciones especiales a grupos considerados vulnerables, como adultos mayores sin ingresos fijos, personas con discapacidad, madres solteras, viudas, jubilados o pensionados, entre otros.

Para este sector, se mantiene una cuota fija bimestral de 68 pesos en inmuebles de uso habitacional con valor menor a dos millones 808 mil 466 pesos. En el caso de propiedades que superen ese monto, se aplicará un 30% de descuento sobre el importe del predial. 

X / @GobCDMX
Facilidades de pago

El pago puede realizarse en más de ocho mil 800 puntos de cobro, incluyendo bancos, tiendas de conveniencia, kioscos de la Tesorería y la aplicación móvil Tesorería CDMX, además del portal oficial www.finanzas.cdmx.gob.mx 

Asimismo, el Gobierno capitalino promueve la opción de meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, para facilitar la regularización y el cumplimiento de las contribuciones locales. 

