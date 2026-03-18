Turnan a comisiones el Plan B de Sheinbaum

La iniciativa de reforma constitucional conocida como el Plan B en materia de austeridad y revocación de mandato fue turnada por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.

Al iniciar la sesión ordinaria, ordenó el turno de la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria, la cual incluye una reforma al artículo 115 constitucional. Su objetivo declarado es hacer más ligera la estructura municipal y poner un candado contra el nepotismo en ese nivel de gobierno.

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Se propone reducir a solo 15 los regidores en los más de 2 mil 500 municipios del país.

En el tema de la revocación de mandato, se modifica el artículo 35 constitucional para adelantar la consulta: la revocación de mandato se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028.

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MB