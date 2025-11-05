Ciudad con alma norteña y huellas virreinales en su Centro Histórico, Durango alza la mano como una nueva opción para los viajeros tapatíos que buscan un destino diferente de cara a las vacaciones invernales.

Y es que con el objetivo de fortalecer los lazos turísticos y económicos entre el estado duranguense y Jalisco, la Secretaría de Turismo del Estado de Durango, encabezada por Elisa Haro Ruiz, trajo una caravana de promoción a nuestra ciudad, con motivo del anuncio de la nueva ruta aérea Durango-Guadalajara, que será operada por Volaris.

“Apenas el día de ayer estrenamos el vuelo Durango–Guadalajara, con una duración de 50 minutos y tres frecuencias semanales con Volaris. Venimos acompañados de nuestro sector turístico: hoteleros, restauranteros, tour operadores y agencias de viaje”, apunta Elisa Haro Ruiz, secretaria de Turismo del Estado de Durango.

Valeria Gutiérrez Velasco, directora de Fomento Económico y Turismo de Durango, subrayó por su parte que “estos vuelos y los turistas que recibamos dejarán una derrama económica importante en Durango capital”. Por su parte, y en representación de Volaris, Nora Garza, del área comercial, enfatizó que “esta ruta está hecha para servir al sector turístico, al de negocios y a los viajes familiares”.

Llena de historia

La capital de ese Estado posee una vibrante vida cultural, como el Museo Túnel de Minería (su entrada es por la Plaza de Armas), el Museo Francisco Villa (dedicado al revolucionario) y claro, si quieres una vista general, vale la pena que subas al teleférico, ¡no olvides llevar tu cámara fotográfica!

CORTESÍA

El Paseo del viejo Oeste es otro infaltable si eres fan de las clásicas películas de vaqueros. Cada espectáculo ofrece una aventura envolvente donde héroes y villanos se enfrentan en una jornada gloriosa y llena de adrenalina. En Instagram lo encuentras como @paseoviejooestedgo.

CORTSESÍA

El paseo y la cultura despiertan el apetito, y Durango es rico en sabores. Antes de entrar a los tradicionales antojitos, la recomendación es visitar la tienda Wallander (Independencia 128), donde venden delicias regionales, especialmente lácteos. Para comer puedes explorar ricas ensaladas, tortas, pan y otras delicias en su cafetería. Si, por otro lado, quieres un recuerdo, aquí se venden arcones y licores de la Entidad.

La estadía

Para quedarte, un lugar tradicional es el Hotel Gobernador (Av. 20 de noviembre, no. 257). Solía ser una hacienda de tipo colonial, y ahora cuenta con alojamiento de lujo, solamente a ocho cuadras del Centro de la ciudad. Disfruta de su cafetería, Rincón de Analco, donde se sirven deliciosos desayunos.

Los representantes

La gira de promoción del Estado de Durango por nuestra ciudad contó con la presencia de diversos representantes de turismo duranguense, entre ellos:

—Salvador Salum (La Pirámide)

—Sujey Delgado (Hostal Mexiquillo)

—Ana Karina Morales (AMAV)

—Argelia Hernández (AVVYTED)

—Neftalí Alan Rojas (Coyote Tours)

—Jorge Muñoz (Clúster de Turismo)

—Magdalena Santoyo (Mujeres Empresarias)

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

