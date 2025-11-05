Estos son los años de cárcel que puede recibir el hombre que acosó a Claudia Sheinbaum

El día de ayer, 4 de noviembre, un hombre se acercó a la Presidenta Claudia Sheinbaum y la tocó sin su consentimiento. Los hechos sucedieron mientras la Mandataria caminaba por el Centro de la Ciudad de México.

El video del incidente se difundió en redes sociales y generó indignación en la población, quienes señalaron que el acoso es un acto que muchas mujeres en el país viven. Tras el incidente, el hombre que cometió el acto fue detenido en el mismo perímetro de la agresión, en la zona Centro de la Ciudad.

Sheinbaum denuncia acoso que vivió

El día de hoy, 5 de noviembre, en la Mañanera del Pueblo, la Presidenta declaró que, debido al acoso callejero que vivió el día de ayer, presentó una denuncia en contra el hombre. Asimismo, señaló que, desde que era joven, ha vivido este tipo de hostigamientos y resaltó que este es un problema que las mujeres enfrentan todos los días en nuestro país.

La Mandataria también destacó que el acoso es un delito penal en la Ciudad de México y que presentó la denuncia porque este tipo de situaciones no pueden pasarse por alto para ninguna mujer del país.

¿Cuántos años de cárcel puede recibir el hombre que acosó a Claudia Sheinbaum?

El Código Penal de Ciudad de México establece claramente las penas y sanciones para quienes cometen estos delitos.

En lo que concierne al acoso sexual, el artículo 179 del mismo código especifica: “A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona, o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión.”

La pena se eleva en casos de subordinación o si el agresor se vale de su cargo como servidor público.

