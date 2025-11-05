No es extrañar que, tras el insulto que Nawat Itsaragrisil —organizador del evento en Tailandia— profiriera hacia la Miss México, Fátima Bosch, la actual edición de Miss Universo siga envuelta en tanta polémica y descontento colectivo, pero sobre todo, que estén por emprender medidas legales. Aquí te contamos los detalles.

¿Qué ocurrió entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch?

Todo sucedió este 4 de noviembre en medio de las actividades preliminares del certamen celebrado en Bangkok. Según Bosch, Itsaragrisil la habría reprendido por no publicar aún contenido promocional de Tailandia en las redes sociales de la Miss México.

Sorprendida por el tono del reclamo, Bosch le respondió con calma, explicando que estaba siguiendo las indicaciones que le habían dado y que se trataba de una falta de comunicación entre las partes organizadoras, sin embargo, el empresario tailandés ni siquiera le permitió terminar: elevando la voz, le espetó "¡cállate!", además de llamarla “estúpida” enfrente de todas las participantes, para luego, solicitar su expulsión.

Indignada ante la clara muestra de irrespeto y maltrato verbal, Bosch abandonó el salón siendo acompañada en solidaridad por concursantes de otros países: “La manera en la que él me trató, sin ninguna razón, porque él tiene problemas, no está bien. Espero que todas las mujeres en casa sepan que no importa si tienen un gran sueño, si tienen una corona, si eso les quita la dignidad, deben irse".

Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, tomará acciones contra Itsaragrisil

Tras lo sucedido, Raúl Rocha Cantú —presidente y copropietario del certamen— condenó los hechos a través de un video publicado en redes sociales. Este anunció medidas inmediatas contra el empresario tailandés, a quien calificó de haber "olvidado el significado de lo que es ser un buen anfitrión".

"No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados", dijo. "Mi repudio por la agresión que hizo en público contra Fátima Bosch, a quien humilló, insultó y faltó al respeto, además del gran abuso de haber llamado a seguridad para intimidarla y tratar de silenciarla. Basta, Nawat", agregó.

Asimismo, Rocha aseguró que tomó la decisión de limitar la participación de Itsaragrisil "a un nivel mínimo o nulo", además de retrasar el evento de colocación de bandas, con el fin de evitar cualquier interacción con el empresario.

"He instruido a nuestro CEO, Mario Búcaro, para que emita un comunicado en nombre de la organización y detalle las acciones corporativas y legales que llevaremos a cabo", precisó. De acuerdo con Rocha, una delegación de ejecutivos viajará a Tailandia para asumir el control directo del evento y garantizar el bienestar de las 122 concursantes.

"En Miss Universo los valores de respeto y dignidad hacia la mujer no son negociables. Siéntanse siempre orgullosas y caminen con la frente en alto, que nadie las detenga", concluyó Rocha.

Con información de EFE y SUN.

AO

