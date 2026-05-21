Dar a luz es, sin lugar a duda, uno de los momentos más mágicos, retadores y profundamente transformadores en la vida de cualquier mujer, y hoy en EL INFORMADOR tenemos noticias verdaderamente increíbles para quienes atraviesan por esta etapa.

¿Sabías que estar acompañada durante el nacimiento de tu bebé ya no es un privilegio exclusivo o un favor que debes rogarle al hospital, sino un derecho oficial? Así es, las reglas del juego han cambiado a favor de la mujer para garantizar experiencias mucho más cálidas, humanas, empáticas y seguras.

Gracias a la entrada en vigor de la NOM-020-SSA-2025 , publicada oficialmente en el Diario Oficial de la Federación, el parto humanizado y el respeto absoluto a la autonomía corporal son ahora una hermosa realidad respaldada por la ley en todo el territorio nacional para todas las mujeres.

¿Qué cambia exactamente con la NOM-020-SSA-2025 en los hospitales?

Esta innovadora y necesaria normativa, impulsada por la Secretaría de Salud, transforma por completo la experiencia materna en clínicas y hospitales, poniendo a la mujer gestante en el centro absoluto de todas las decisiones médicas, emocionales y logísticas durante el maravilloso proceso del alumbramiento.

El objetivo principal de esta ley es garantizar una atención digna, segura y totalmente libre de violencia obstétrica, permitiendo que cada futura mamá elija libremente quién la acompaña en este proceso tan íntimo, sin enfrentar las clásicas negativas institucionales que solían dejarlas solas en la sala de parto .

Ya sea que decidas entrar con tu pareja, tu madre, una amiga muy cercana o una partera de tu entera confianza, los establecimientos de salud públicos y privados están estrictamente obligados a facilitar este acompañamiento continuo, desde las primeras contracciones del trabajo de parto hasta la etapa de recuperación .

El poder del acompañamiento y el reconocimiento histórico de la partería

Un avance verdaderamente histórico de esta norma es que, por primera vez en nuestro país, se reconoce oficialmente la invaluable labor de la partería tradicional y profesional dentro del sistema de salud , integrando sus saberes ancestrales con la medicina moderna para tu máximo beneficio y confort.

Esto significa que puedes estar acompañada por tu partera de confianza, quien ahora cuenta con el respaldo institucional y formará parte del nuevo Registro Nacional de Partería, asegurando un entorno de total confianza, respeto intercultural y seguridad médica para ti y para tu anhelado bebé.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) siempre ha recomendado fervientemente estas prácticas, pues la evidencia científica demuestra que el acompañamiento afectivo reduce drásticamente el estrés, disminuye la necesidad de intervenciones como cesáreas innecesarias y mejora significativamente la salud física y emocional del recién nacido desde su primer respiro.

Consejos rápidos para ejercer tu derecho al parto acompañado y humanizado

• Conoce la ley y haz un plan: Menciona la NOM-020-SSA-2025 al llegar a tu clínica y redacta un plan de parto detallado para compartirlo con tu médico tratante desde las consultas previas, asegurando que todo tu equipo médico conozca tus deseos y necesidades para ese gran día.

• Elige a tu equipo e infórmate: Decide con anticipación quién será tu acompañante principal y pregunta sin miedo en tu hospital sobre sus protocolos para garantizar un parto humanizado en todo momento, recordando que la información es tu mejor herramienta para empoderarte y evitar sorpresas desagradables.

Exigir un parto acompañado, amoroso y respetuoso es tu derecho inalienable como mujer mexicana; ¡empodérate con esta valiosa información y disfruta la llegada de tu bebé con toda la tranquilidad, el respaldo legal y el inmenso amor que ambas merecen en este día tan especial e inolvidable!

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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