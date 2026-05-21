El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece este jueves 21 de mayo de 2026 con un ambiente que definitivamente no dará tregua a los tapatíos, manteniendo la intensa tendencia cálida que ha caracterizado a esta última semana del mes.

Según los datos más recientes y detallados emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada de hoy estará fuertemente marcada por un calor sofocante, cielos mayormente despejados y una radiación ultravioleta que exige tomar medidas preventivas inmediatas .

Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro registró una temperatura mínima de 18 grados Celsius, ofreciendo una muy breve y engañosa ventana de frescura para quienes salen temprano a trabajar, llevar a los niños a la escuela o realizar ejercicio al aire libre.

Sin embargo, esta sensación agradable será completamente efímera, pues conforme avance el reloj hacia el mediodía, la incidencia directa de los rayos solares se intensificará rápidamente en toda la capital de Jalisco, elevando el bochorno en las principales avenidas y calles de la ciudad.

¿A qué hora será el pico máximo de calor en la metrópoli?

Los expertos meteorólogos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierten de manera puntual que entre las 14:00 y las 16:30 horas alcanzaremos la temperatura máxima pronosticada para este día, la cual se ubicará implacablemente en los 33 grados Celsius .

Es sumamente importante destacar que esta sensación térmica podría percibirse aún mayor en las zonas urbanas más densas y con menos árboles, debido a que la humedad relativa se mantendrá bastante baja, rondando apenas el 21 por ciento durante la mayor parte de la tarde.

Ante este panorama tan seco y caluroso, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara sugiere extremar precauciones si te ves en la necesidad ineludible de realizar actividades a la intemperie durante el horario de mayor riesgo y exposición solar.

¿Hay alguna esperanza de lluvia para refrescar el ambiente hoy?

Aunque en días pasados hemos visto algunas nubes grises y amenazantes asomarse en el horizonte tapatío, la probabilidad de precipitación para este jueves es prácticamente nula , situándose en apenas un 6 por ciento de acuerdo con los modelos climáticos más precisos.

Esto significa de manera contundente que los paraguas y los impermeables deberán seguir guardados en el clóset, pues las condiciones secas y estables dominarán el panorama desde el centro histórico de Zapopan hasta los límites industriales de Tlaquepaque y Tonalá.

Para mitigar un poco la pesada sensación de ahogo vespertino, se esperan vientos ligeros provenientes del oeste, con rachas sostenidas que irán de los 5 a los 15 kilómetros por hora, los cuales apenas lograrán mover las hojas de los árboles en los parques locales.

Consejos rápidos y efectivos para sobrevivir al clima tapatío

Para que este jueves extremadamente caluroso no te tome por sorpresa ni afecte tu bienestar físico, en EL INFORMADOR te compartimos esta lista de recomendaciones clave que debes aplicar desde este mismo momento para cuidar de ti y de tu familia:

- Hidratación constante: Bebe al menos dos a tres litros de agua natural a lo largo del día, incluso si no sientes sed, para evitar una descompensación.

- Protección solar: Aplica bloqueador con FPS 50+ cada cuatro horas, especialmente si planeas visitar zonas abiertas, turísticas o recreativas como el Bosque La Primavera.

- Ropa adecuada: Utiliza prendas holgadas, de colores claros y preferentemente de telas transpirables como el algodón o el lino para permitir que tu piel respire.

- Cuidado de mascotas: Evita pasear a tus perros sobre el asfalto caliente durante el mediodía para prevenir quemaduras graves y dolorosas en sus cojinetes.

Te invitamos a mantenerte siempre atento a nuestras próximas actualizaciones meteorológicas diarias, ya que el próximo fin de semana podría traer ligeros cambios en la presión atmosférica, con condiciones ideales si planeas una escapada de descanso rumbo al hermoso Lago de Chapala.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor y con información del SMN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA