¿Tu estado está en la lista? Lluvias intensas azotarán a estos estados mañana martes 19 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una advertencia muy clara para todos los ciudadanos durante esta semana. Entre el lunes 18 y el jueves 21 de mayo, diversas regiones de la República Mexicana experimentarán precipitaciones que van de fuertes a intensas, acompañadas de una notable inestabilidad atmosférica que requiere atención inmediata por parte de la población.

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Este complejo fenómeno meteorológico es provocado por un profundo canal de baja presión que interactúa directamente con la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe. Esta poderosa combinación natural será el motor principal de las tormentas que afectarán a gran parte del territorio nacional en los próximos días.

¿Qué estados tienen mayor riesgo por lluvias mañana 19 de mayo?

Las autoridades meteorológicas han señalado de manera puntual que el noreste, oriente, centro, sur y sureste mexicano, incluyendo toda la zona del Valle de México, serán las áreas más golpeadas mañana.

Para el martes 19 de mayo, el pronóstico oficial es especialmente severo:

Entidades clave como Coahuila

Nuevo León, Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo y Veracruz esperan lluvias puntuales intensas que podrían acumular rápidamente entre 75 y 150 milímetros de agua en tan solo unas pocas horas, acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

Recomendaciones para protegerse de lluvias intensas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que estas condiciones climáticas extremas traen consigo riesgos sumamente importantes, como el rápido incremento en los niveles de ríos y arroyos, lo que podría desencadenar deslaves peligrosos e inundaciones repentinas. Para mantenerte a salvo por las fuertes lluvias, sigue estos consejos:

Evita transitar por avenidas propensas a encharcamientos severos. Asegura objetos que el viento pueda arrastrar, ya que las rachas derribarán árboles y anuncios. Conduce con extrema precaución ante la presencia de densos bancos de niebla que reducirán la visibilidad.

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El gran contraste climático: la onda de calor no cede terreno

A pesar de las fuertes tormentas pronosticadas, el clima en México seguirá mostrando sus marcados extremos durante esta misma semana. Las circulaciones anticiclónicas en niveles medios de la atmósfera mantendrán temperaturas vespertinas de calurosas a muy calurosas en la mayor parte del país, afectando especialmente al occidente. Mantente siempre informado a través de los canales oficiales de Protección Civil y no bajes la guardia; ya sea que te enfrentes a las intensas lluvias en el norte o al calor sofocante en otras regiones, la prevención oportuna será tu mejor aliada.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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